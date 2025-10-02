Σωκράτης Φάμελλος: Άμεση απελευθέρωση των επιβαινόντων του Global Sumud Flotilla

Καμία προσβολή δικαιωμάτων και ακεραιτότητας για τους συλληφθέντες απαίτησε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Την άμεση απελευθέρωση των επιβαινόντων στο Global Sumud Flotilla ζήτησε μιλώντας σήμερα από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος. Κάλεσε την κυβέρνηση να τοποθετηθεί «άμεσα, δημόσια και διπλωματικά».

Τοποθετούμενος στην Ολομέλεια της Βουλής ο Σωκράτης Φάμελλος είπε πως «η επίθεση στα σκάφη της Global Sumud Flotilla, από την κυβέρνηση του εγκληματία Νετανιάχου είναι μια κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου αλλά και μια επίθεση στην ανθρωπιά και την αλληλεγγύη. Με τη συνένοχη σιωπή της, η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποδεικνύεται ξανά ουρά του Νετανιάχου. Όμως, το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας δεν είναι α λα καρτ, ούτε μπορεί να θυσιάζεται για να κάνει ο κ. Μητσοτάκης το “καλό παιδί” στους εκάστοτε ισχυρούς».

Αναφερόμενος στην κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι «το λιγότερο που μπορεί να κάνει, είναι να διασφαλίσει άμεσα την απελευθέρωση των επιβαινόντων, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Και σημειώνω, απελευθέρωση χωρίς όρους, χωρίς καθυστέρηση και χωρίς καμία προσβολή δικαιωμάτων και ακεραιότητας. Και η κυβέρνηση οφείλει να τοποθετηθεί άμεσα, δημόσια και διπλωματικά».

Νωρίτερα παρεμβαίνοντας στην συνεδρίαση της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης όπου συζητείται νομοσχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έθεσε το ερώτημα προς τον Μιχάλη Χρυσοχοϊδη: «Ερωτώ τι έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση και που βρίσκονται και σας ρωτώ υπουργέ έχετε επικοινωνήσει με τον ομόλογό σας στο Ισραήλ;». Επίσης, ζήτησε επίσημη τοποθέτηση από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.