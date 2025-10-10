Το Μαξίμου και το “σκωτσέζικο ντους” στον Βορίδη

Πού θα καταλήξει το «μπρα ντε φερ» ανάμεσα στον πρώην υπουργό και το κυβερνητικό επιτελείο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Το Μέγαρο Μαξίμου «έδωσε» τον Μάκη Βορίδη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτός προειδοποιεί ότι μπορεί να πληρώσει με το ίδιο νόμισμα! Σε αυτή την πρόταση χωράει η εβδομαδιαία επισκόπηση όσων έγιναν στην Εξεταστική Επιτροπή που έχει συσταθεί στη Βουλή και… πέριξ αυτής.

Αντιφατικά

Η τρέχουσα εβδομάδα ξεκίνησε μάλλον αντιφατικά για τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης: Την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου παραγράφηκαν τυχόν ποινικές ευθύνες του σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με βάση, τουλάχιστον, όσα υποστηρίζει η δικογραφία που έχει συντάξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και διενήργησε έρευνα.

Την ίδια ημέρα όμως παραδόθηκε στα μέλη της Εξεταστικής ένα σημείωμα από τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα, στο οποίο γινόταν λόγος για συγκεκριμένες ευθύνες του Μάκη Βορίδη. Μάλιστα, το παρέδωσε στην επιτροπή ένα κάθε άλλο παρά τυχαίο πρόσωπο: Ο Γιώργος Μυλωνάκης, στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού, εκ των «επιτελαρχών» του Μεγάρου Μαξίμου και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

Να σημειωθεί ότι ο Γρηγόρης Βάρας είχε φύγει από τον ΟΠΚΕΠΕ επί υπουργίας Βορίδη και αμέσως μετά έγινε σύμβουλος του Μεγάρου Μαξίμου για αγροτικά ζητήματα. Άλλωστε με αυτή την ιδιότητα έγραψε το σημείωμα που παρέδωσε στην Εξεταστική ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα για τον Μάκη Βορίδη όταν την Τρίτη εμφανίστηκε ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής ο ίδιος ο Γρηγόρης Βάρρας. Φέρνοντας μαζί του ένα αντίστοιχου περιεχομένου υπόμνημα που επέρριπτε ευθύνες στον πρώην υπουργό και τον κατηγορούσε ότι μεθόδευσε την απομάκρυνσή του. Μάλιστα, υπήρξε ακόμη πιο οξύς κατά του Μάκη Βορίδη κατά την κατάθεσή του. Ενδεικτικά όταν ρωτήθηκε αν ο λόγος που «εκπαραθυρώθηκε» από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν επειδή ο κ. Βορίδης «ήθελε να είναι εν εξελίξει οι ανομίες», απάντησε λιτά και σαφέστατα: «Συμφωνώ».

Νομικά και πολιτικά

Με λίγα λόγια μέσα σε 48 μόλις ώρες ο Μάκης Βορίδης φαίνεται να έχει απαλλαχθεί νομικά από οποιαδήποτε επίπτωση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, να έχει όμως εκτεθεί με έντονο τρόπο πολιτικά.

Το νομικό ζήτημα φαίνεται να έχει λυθεί λόγω της παραγραφής. Αυτής που προέκυψε 2 μήνες αφότου η Νέα Δημοκρατία στην Βουλή είχε απορρίψει τη πρόταση του ΠΑΣΟΚ για να παραπεμφθεί σε Προανακριτική Επιτροπής. Άλλωστε σε αυτή την απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής, έστω και αν έγινε με ψηφοφορία κατάχρησης της επιστολικής ψήφου, ο Μάκης Βορίδης στοιχειοθετεί τον ισχυρισμό του πως δεν υφίσταται θέμα παραγραφής.

Αφού όπως εκτιμά «θέμα παραγραφής ή εξαλείψεως αξιοποίνου τίθεται όταν μια υπόθεση δεν έχει κριθεί στην ουσία της. Για τα αδικήματα που μου απέδιδε το ΠΑΣΟΚ και άλλα αριστερά κόμματα της αντιπολίτευσης, το αρμόδιο ποινικό σώμα, δηλαδή η Βουλή, έκρινε και απέρριψε τις προτάσεις τους».

Το πολιτικό ζήτημα, όμως, φαίνεται τώρα να αρχίζει να «αναπτύσσεται» για τον Μάκη Βορίδη. Μάλιστα, όταν ο βασικός «κατήγορός» του είναι ένα πρόσωπο που αποτέλεσε (αν δεν αποτελεί ακόμη) άτυπο σύμβουλο του πρωθυπουργού για ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, εύλογα αντιλαμβάνεται κανείς την σοβαρότητα του πράγματος.

Η προειδοποίηση

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Μάκης Βορίδης δεν έμεινε με «σταυρωμένα χέρια» απέναντι σε όλα αυτά.

Σε ανάρτησή του έβαλε εναντίον των ισχυρισμών του Γρηγόρη Βάρρα. Αναρωτώμενος «σε ποια στοιχεία στηρίζει αυτόν τον ισχυρισμό; Υπάρχει μαρτυρία, συνομιλία ή έγγραφο που να τον επιβεβαιώνει; Καμία αναφορά. Μία ακόμη θεωρητική κατασκευή, χωρίς πραγματικό υπόβαθρο».

Απαντώντας ως προς την ουσία των όσων υποστήριξε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε: «Σε ό,τι αφορά τις αποδιδόμενες δήθεν «παρανομίες» μου, επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά: πώς είναι δυνατόν να θεωρείται παράνομη η εφαρμογή υπουργικής απόφασης;».

Όμως, η πιο ουσιώδης αναφορά της ανάρτησης του Μάκη Βορίδη είναι η αυτή που αναφέρει πως: «Δεν ήταν αυτός ο λόγος που ζήτησα την παραίτηση του κ. Βάρρα. Ωστόσο, η εκφορά τόσο ανυπόστατων και τεχνικά αδόκιμων ισχυρισμών θα μπορούσε από μόνη της να τη δικαιολογήσει.Τα υπόλοιπα, και σε πλήρη ανάλυση, θα παρουσιαστούν ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής».

Η τελευταία φράση αποτιμάται από πολλούς ως σαφέστατη προειδοποίηση όχι μόνον για τον Γρηγόρη Βάρρα αλλά και για το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου. Που μπορεί να μεταφραστεί στο ότι μια κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή μπορεί να «ανοίξει» αρκετά θέματα.

Να σημειωθεί πάντως ότι ο Μάκης Βορίδης δεν έχει κληθεί μάρτυρας στην Εξεταστική, ενώ το αν θα υπάρξει νέος κατάλογος μαρτύρων και τα πρόσωπα που θα κληθούν είναι ζήτημα για το οποίο θα αποφασίσουν οι 17 βουλευτές της ΝΔ που αποτελούν και την πλειοψηφία της. Πάντως, αν ο πρώην υπουργός θελήσει να καταθέσει, είναι σίγουρο πως πολύ δύσκολα εξηγηθεί τυχόν μη κλήση του.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Το «μπρα ντε φερ» Μαξίμου – Βορίδη φαίνεται να συνεχίζεται. Με τον πρώην υπουργό να κερδίζει ίσως κάποιους… πόντους. Αυτό τουλάχιστον δείχνει η τελευταία δήλωση του Παύλου Μαρινάκη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι «δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο αυτό το οποίο συνέβαινε για πάρα πολλά χρόνια και κληρονόμησε ο κ. Βορίδης, υπό την ανάγκη να πληρωθούν οι αγρότες, να μεταφράζεται σε αποκλειστική πολιτική ευθύνη του Μάκη Βορίδη». Μια φράση που προφανώς δείχνει ευθύνες του πρώην υπουργού, αν και όχι «αποκλειστικές».

Φυσικά η ανταλλαγή υπαινιγμών δεν διέφυγε της προσοχής της αντιπολίτευσης. Είναι χαρακτηριστικό πως την κατάσταση σχολίασε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Θέτοντας μάλιστα ένα συγκεκριμένο ερώτημα: «Τελικά ο κ. Μητσοτάκης συμφωνεί με τον κ. Βορίδη ή με τον σύμβουλό του, τον κ Βάρρα; Διότι και τα δύο μαζί δεν γίνονται.

Ας πάρουν καθαρή θέση και ας αφήσουν τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Αυτό που οργάνωσε προσωπικά ο Πρωθυπουργός το καλοκαίρι ευτελίζοντας τη Βουλή των Ελλήνων, στέλνοντας τους βουλευτές του να πάνε νωρίς για ύπνο και να ψηφίσουν οι μισοί επιστολικά, ήταν ένα έγκλημα εις βάρος της διαφάνειας και της δικαιοσύνης. Ένα δεύτερο έγκλημα πάνω απ’ το έγκλημα διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ εις βάρος του πρωτογενούς τομέα».