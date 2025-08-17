Ζαχαριάδης: Υπάρχει ζήτημα αλλαγής του εκλογικού νόμου;

Ο Κώστας Ζαχαριάδης κατηγορεί τον πρωθυπουργό για “εργαλειοποίηση των θεσμών” και ζητά απαντήσεις για τα σενάρια αλλαγής του εκλογικού νόμου.

Με αιχμηρή τοποθέτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Κώστας Ζαχαριάδης στρέφεται προσωπικά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, θέτοντας το ερώτημα αν ισχύουν τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για αλλαγές στον εκλογικό νόμο ή οι διαψεύσεις του Μεγάρου Μαξίμου. Παράλληλα, τον κατηγορεί για κυνισμό και μεθοδεύσεις που, όπως σημειώνει, έχουν πλήξει τη Δημοκρατία.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε πολιτικό αδιέξοδο, με «τα κοινωνικά και επικοινωνιακά της καύσιμα» να εξαντλούνται και το αίτημα για αλλαγή να δυναμώνει.

«Δεν γνωρίζουμε μόνο τα όρια της αλαζονείας και της αμετροέπειάς τους», σχολιάζει χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση του Κώστα Ζαχαριάδη:

“κ. Μητσοτάκη υπάρχει ζήτημα αλλαγής του εκλογικού νόμου που ψήφισαν ΝΔ και Ελληνική Λύση την προηγούμενη τετραετία; Ισχύουν τα δημοσιεύματα ή οι διαψεύσεις του Μαξίμου;

Αρκετά πια με την εργαλειοποίηση των θεσμών και των διαδικασιών. Αρκετά πληγώσατε τη Δημοκρατία με τα σκάνδαλα, τις μεθοδεύσεις, τον απύθμενο κυνισμό σας.

Οι πολίτες και το πολιτικό σύστημα πρέπει να γνωρίζουν τους κανόνες της διαδικασίας.

Γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα κοινωνικά και επικοινωνιακά τους καύσιμα εξαντλούνται, γνωρίζουν πολύ καλά ότι ότι το αίτημα για απαλλαγή και πολιτική αλλαγή δυναμώνει συνεχώς, γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν υπάρχει σημείο επιστροφής αλλά μόνο πτώσης, γνωρίζουν πολύ καλά ότι μπορείς να εξαπατήσεις λίγους για πολύ, πολλούς για λίγο, αλλά δεν μπορείς να εξαπατήσεις τους πάντες για πάντα.

Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι τα όρια της αλαζονείας και της αμετροέπειάς τους”.