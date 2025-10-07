Cinobo: 5 χρόνια καλού σινεμά που φέρνει τους ανθρώπους κοντά

Το Cinobo φυσάει κεράκια και γιορτάζει πέντε χρόνια… ταξιδιών στον κόσμο του σινεμά! Ένα ξεχωριστό βίντεο με ευχές από φίλους και καλλιτέχνες θυμίζει ότι το Cinobo είναι κάτι παραπάνω από μια πλατφόρμα: είναι μια παρέα που ενώνει.

Την έχουμε πει πολλές φορές, αυτή τη φράση: «Οι παρέες γράφουν ιστορία». Την έχουμε πει με νόημα, με χαμόγελο, ακόμα και με ένα τσίμπημα νοσταλγίας για εκείνες τις εποχές που η αληθινή δημιουργία γεννιόταν γύρω από μια συζήτηση ή μια κοινή τρέλα. Τελευταία, όμως, οι αλγόριθμοι, τα likes και το AI μας έχουν κάνει να την ξεχάσουμε λίγο. Κι όμως, ταιριάζει γάντι σε μία παρέα ανθρώπων που, τα τελευταία πέντε χρόνια, έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στον τρόπο που βλέπουμε σινεμά. Και μιλάμε για τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τη δημιουργία του Cinobo.

To Cinobo είναι μια streaming πλατφόρμα, αλλά όχι μόνο αυτό! Είναι οι άνθρωποι που βλέπεις στην κεντρική φωτό επάνω – και μερικοί ακόμα – είναι δηλαδή κάτι ονειροπόλοι τύποι στο κέντρο της Αθήνας που έχουν καταφέρει κάτι που αρχικά έμοιαζε με το κυνήγι της Χαμένης Κιβωτού: να φέρουν το καλό σινεμά στην Ελλάδα, με ταινίες “διαμαντάκια” που πολύ δύσκολα θα τις βρίσκαμε και σπουδαίους σκηνοθέτες που πιθανότατα θα ξέφευγαν από το ραντάρ μας.

Και παράλληλα έβαλαν στόχο να στηρίξουν Έλληνες δημιουργούς, να σώσουν ιστορικούς κινηματογράφους και να φτιάξουν ένα community ανθρώπων που αγαπάει να βλέπει, να σχολιάζει, να συναντιέται για μια ταινία ή μια σειρά. Τα βελάκια χτύπησαν κέντρο, άρα η γιορτή είναι πολλαπλή.

Και μέσα σε αυτό το διάστημα των πέντε χρόνων το Cinobo κατάφερε να φέρει κοντά ανθρώπους από διαφορετικούς κόσμους, γνωστούς και άγνωστους, γύρω από την ίδια αγάπη για το σινεμά. Μέσα από την πλατφόρμα και την κοινότητα που χτίστηκε, δημιουργήθηκαν φιλίες, ανταλλαγές ιδεών, στιγμές γέλιου και συγκίνησης, “εικόνες” που ξεφεύγουν από την οθόνη και βυθίζονται πάλι μέσα σε αυτή.

Όλη αυτή η ενέργεια οπτικοποιήθηκε σε ένα βιντεάκι με αφορμή τα γενέθλια, όπου αγαπημένοι φίλοι και καλλιτέχνες είπαν Χρόνια Πολλά, θυμίζοντας ότι πίσω από κάθε ταινία υπάρχουν πραγματικά χαμόγελα, πραγματικοί άνθρωποι ξαπλωμένοι ενίοτε σε έναν καναπέ και ουσιαστική επαφή. Ο Λεξ, ο Φοίβος Δεληβοριάς, η Μαρία Καβογιάννη, ο Κωστής Μαραβέγιας, η Τόνια Σωτηροπούλου, ο Αντώνης Τσιοτσιόπουλος και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες στέλνουν τις ευχές τους για τα 5 χρόνια του Cinobo.

Το βίντεο δείχνει το σήμερα, όμως (και) η όλη πορεία του Cinobo έχει κάτι το… κινηματογραφικό!

Cinobo: 5 χρόνια καλού σινεμά, 5 χρόνια παρέας και κοινότητας

Ξεκίνησε σαν ένα όνειρο που φαινόταν ακατόρθωτο, σχεδόν υπερβατικό: μια ομάδα ανθρώπων αποφασισμένων να φέρει το καλό σινεμά στην Ελλάδα, να το κάνει προσβάσιμο, ζωντανό και να χτίσει γύρω του κοινότητα. Κάτι δηλαδή σαν αυτό που νιώθεις όταν βγαίνεις από μια αίθουσα μετά από μια ταινία που έβαλε φτερά στα πόδια σου, που σε έκανε να θέλεις κάτι να αλλάξεις. Κάπως έτσι, το Cinobo γεννήθηκε και μεγάλωσε, μέσα από πάθος, αφοσίωση και την πίστη ότι το σινεμά μπορεί πραγματικά να μας μεταμορφώσει.

Και φυσικά το Cinobo δεν είναι ένας αποστειρωμένος αλγόριθμος. Είναι οι άνθρωποι που επιλέγουν «χεράτα» ταινίες από όλο τον κόσμο, γιατί το σινεμά άλλαξε τη δική τους ζωή και πιστεύουν ότι μπορεί να αλλάξει και τη δική σου. Και στα πέντε αυτά χρόνια, η πορεία τους έχει φέρει 8 εκατομμύρια θεάσεις στην πλατφόρμα και πάνω από 685.000 εισιτήρια στα σινεμά, με μια ομάδα που έχει γίνει viral και αγαπητή για το πάθος της.

Κάποια στιγμή η ιδέα της streaming πλατφόρμας πήγε λίγο παρακάτω. Σκέφτηκαν: «γιατί να βλέπετε μόνο; Θέλουμε να μπορείτε και να γράφετε κριτικές, να βάζετε αστεράκια, να σχολιάζετε, να ακούγεται η φωνή σας!» Και έτσι έφτιαξαν εφαρμογές για τηλεόραση, κινητό, τάμπλετ, ακόμα και για offline προβολή στο αεροπλάνο. Και φυσικά, έβαλαν πλάτη σε σινεμά που κινδύνευαν να κλείσουν (βλέπε: Cinobo Όπερα, Cinobo Πατησίων και το άνοιγμα έπειτα από 4 χρόνια του Cine Paris), κάνοντας πρεμιέρες, πάρτι, live και εκθέσεις.

Διαβάζοντας όλα αυτά και βλέποντας το βιντεάκι με τα Χρόνια Πολλά είναι φανερό ότι το κύμα δεν γυρνάει πίσω … η ιστορία δεν σταματά εδώ: το Cinobo ετοιμάζει ήδη τα επόμενα ταξίδια του στον κόσμο του σινεμά, με νέες ταινίες, αφιερώματα και εκδηλώσεις που θα μας φέρουν ακόμα πιο κοντά, αλλάζοντας κάποιες φορές ακόμα και την κοσμοθεωρία μας!

Η παρέα του Cinobo σού προτείνει να δεις για αρχή – και όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά – τα: “The Walk-In”, “The New Years”, “Παράσιτα”, “Flow: Η Γάτα που δεν Φοβόταν το Νερό” και “Kneecap” και ό,τι πρέπει να ξέρεις για την πλατφόρμα θα το βρεις στο cinobo.com.