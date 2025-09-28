Η Μέριλ Στριπ σε catwalk για το σίκουελ του “The Devil Wears Prada” – Η συνάντηση με την Άννα Γουίντουρ

Η Μέριλ Στριπ εμφανίστηκε στο σόου της Dolce & Gabbana στο Μιλάνο, γυρίζοντας σκηνές για το σίκουελ του “The Devil Wears Prada”. Η πραγματική συνάντηση με την Άννα Γουίντουρ.

Στο Μιλάνο γράφτηκε ιστορία μόδας και σινεμά. Η Μέριλ Στριπ επέστρεψε στον ρόλο της θρυλικής Miranda Priestly, παίρνοντας θέση στην πρώτη σειρά της επίδειξης της Dolce & Gabbana, για τις ανάγκες του σίκουελ της ταινίας “The Devil Wears Prada”.

Φορώντας τα χαρακτηριστικά γυαλιά της Priestly και ένα βινύλ trench coat Dolce & Gabbana, η Στριπ μπήκε στον χώρο με συνοδεία ασφαλείας, ακολουθούμενη από τον Στάνλεϊ Τούτσι, τον οποίο θυμόμαστε στον ρόλο του art director.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του σόου, που ντύθηκε μουσικά με κομμάτια της ιταλίδας σταρ Patty Pravo, οι δύο χαρακτήρες σχολίαζαν διακριτικά τις εμφανίσεις των μοντέλων, ρίχνοντας αυστηρά βλέμματα πάνω και κάτω στην πασαρέλα.

Η Dolce & Gabbana επιβεβαίωσε πως οι σκηνές γυρίστηκαν για το σίκουελ, που βρίσκεται ήδη σε παραγωγή στο Μιλάνο. Η τοποθεσία είναι από μόνη της μια αναφορά στην πρώτη ταινία, όταν η Αν Χάθαγουεϊ ρωτούσε: «Can you please spell Gabbana? (Μπορείς να μου συλλαβίσεις το Gabbana;)»

Το πολυαναμενόμενο σίκουελ του The Devil Wears Prada αναμένεται να κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2026.

Μάλιστα, η Μέριλ Στριπ συνάντησε την Άννα Γουίντουρ, την αρχισυντάκτρια της Vogue, η οποία πιστεύεται ότι αποτέλεσε την έμπνευση για τον χαρακτήρα της Μιράντα Πρίσλει στην ταινία.