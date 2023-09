David McCallum: Πέθανε ο ηθοποιός, γνωστός και ως “ιατροδικαστής” του NCIS

Έφυγε από τη ζωή ο γεννημένος στη Σκωτία ηθοποιός David McCallum, που έγινε ιδιαίτερα γνωστός από τη δημοφιλή σειρά “The Man From U.N.C.L.E.” του 1960 και το “NCIS”.

Πέθανε σε ηλικία 90 ετών ο David McCallum (Ντέιβιντ ΜακΚάλουμ), ο γεννημένος στη Σκωτία ηθοποιός που έγινε ιδιαίτερα γνωστός, αρχικά με το ρόλο του ως αινιγματικός Ρώσος πράκτορας Illya Kuryakin στη δημοφιλή σειρά της δεκαετίας του 1960 “The Man From U.N.C.L.E.”, ενώ αρκετά χρόνια αργότερα έβαλε την υπογραφή του στον ρόλο του ιατροδικαστή της τηλεοπτικής σειράς “NCIS”.

Ο McCallum πέθανε τη Δευτέρα από φυσικά αίτια, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης.

“Ο Ντέιβιντ ήταν ένας ταλαντούχος ηθοποιός και συγγραφέας και αγαπητός από πολλούς σε όλο τον κόσμο. Έζησε μια απίστευτη ζωή και η κληρονομιά του θα ζει για πάντα μέσω της οικογένειάς του και των αμέτρητων ωρών στον κινηματογράφο και την τηλεόραση που δεν θα χαθούν ποτέ”, ανέφερε σε δήλωση το CBS.

Ο ηθοποιός ξεκίνησε από τις ταινίες “A Night to Remember”, “The Great Escape” και “The Greatest Story Ever Told”, ωστόσο ήταν το “The Man from UNCLE” που έκανε γνωστό το όνομά του στα μέσα της δεκαετίας του ’60. Η σειρά διήρκεσε μέχρι το 1968.

Ο McCallum επέστρεψε στην τηλεόραση το 2003 στο NCIS του CBS. Έπαιξε τον Dr Donald “Ducky” Mallard, έναν παθολόγο για την Υπηρεσία Ναυτικών Εγκληματολογικών Ερευνών, μια υπηρεσία που χειρίζεται εγκλήματα που αφορούν το ναυτικό ή τους πεζοναύτες. Ο McCallum, ο οποίος ζούσε στη Νέα Υόρκη, έμεινε σε ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου στη Σάντα Μόνικα όταν το NCIS παιζόταν στις τηλεοράσεις.

Η δουλειά του McCallum με το The Man from UNCLE του έφερε δύο υποψηφιότητες για Emmy και πήρε μια τρίτη ως εκπαιδευτικός που πάλευε με τον αλκοολισμό σε ένα δράμα με τίτλο “Teacher, Teacher”.