Δωρεάν το Σαββατοκύριακο – 10+1 προτάσεις χωρίς είσοδο 26-28 Σεπτεμβρίου

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε αυτό το Σαββατοκύριακο, από τις 26 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, το τελευταίο του καλοκαιριού.

Ο Σεπτέμβριος μπήκε φουριόζος, το καλοκαίρι τυπικά τελείωσε, αλλά όχι και οι δωρεάν εκδηλώσεις… οι συναυλίες, οι εκθέσεις τέχνης και οι ενδιαφέρουσες αφορμές για έξοδο, είτε θέλεις είτε δεν θέλεις να ξοδέψεις χρήματα.

Δες όσα μπορείς να απολαύσεις χωρίς εισιτήριο την Παρασκευή 26 και το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

Γλυπτά της Μαρίας Λουίζου στην Crux

Η ατομική έκθεση της Μαρίας Λουίζου στη Γκαλερί Crux με τίτλο “Moulting Season” παρουσιάζει νέες σειρές γλυπτών που εξερευνούν το ζήτημα της κατοικίας ως μέσο προστασίας και προσωρινό τόπο απεμπλοκής και ανασύνταξης.

Περιλαμβάνεται η σειρά κέρινων γλυπτών “Κατοικίες”, που δημιουργήθηκε με αφορμή την έκθεση του Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ και του New Museum “In a Bright Green Field”, σε επιμέλεια Gary Carrion-Murayari και συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη.

Τα γλυπτά από κερί, πηλό, σίδερο και γύψο αναδεικνύουν τον χώρο που μένει μετά τη μεταμόρφωση. Οι κεραμικές φόρμες στην κλίμακα του ανθρώπινου σώματος ενεργοποιούνται με φωνή και παρουσία, λειτουργώντας ως μουσικά όργανα.

“Sacred or Monsters” στο Ίδρυμα Θεοχαράκη

Η ομαδική έκθεση “Sacred or Monsters” παρουσιάζει έργα των Πέτρου Μώρη, Μαρίνας Ξενοφώντος και Νίκης Δανάης Χανιά, που διερευνούν την έννοια της ταυτότητας και του τερατώδους μέσα από γλυπτικές αναπαραστάσεις, video performances, επιγραφές και ηχητικά ντοκουμέντα.

Η έκθεση εστιάζει στη ρευστότητα της ιστορίας και του εαυτού, επαναπλαισιώνοντας το τερατώδες ως στοιχείο δημιουργίας και ενίσχυσης κοινωνικών και γεωπολιτικών ιεραρχιών.

Τα έργα αντλούν έμπνευση από μύθους, υπόγειες δομές και αφανείς υπάρξεις, ενώ προσεγγίζουν το άγνωστο ως πεδίο διαλόγου και μετασχηματισμού.

Καλλιτέχνες: Πέτρος Μώρης, Μαρίνα Ξενοφώντος, Νίκη Δανάη Χανιά

Επιμέλεια: Ιωάννα Γερακίδη

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά – Ανοιχτή συζήτηση

Ανοιχτή συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 130 χρόνια από την ίδρυσή του. Σημαντικοί προσκεκλημένοι από τους χώρους των επιστημών και των τεχνών θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την ευθύνη των πολιτιστικών οργανισμών και το μέλλον τους, με στόχο τη χαρτογράφηση του σήμερα και τον σχεδιασμό του αύριο.

Ομιλητές

Γρηγόρης Ιωαννίδης, Καθηγητής του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ

Μαριάννα Κάλμπαρη, Ηθοποιός, Σκηνοθέτης, Καλλιτεχνική Διευθύντρια Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν

Ματίνα Καλτάκη, Δημοσιογράφος, Κριτικός Θεάτρου

Ειρήνη Μουντράκη, Υπεύθυνη Δραματολογίου-Βιβλιοθήκης-Αρχείου και Διεθνών Σχέσεων στο Εθνικό Θέατρο

Γιάννης Μετζικώφ, Ζωγράφος, Σκηνογράφος, Ενδυματολόγος

Χρήστος Μποκόρος, Ζωγράφος

Θανάσης Νιάρχος, Συγγραφέας, Ποιητής, Δοκιμιογράφος, Δημοσιογράφος

Νίκος Παϊσιος, Επιμελητής Εκθέσεων, Συγγραφέας

Τάσος Σακελλαρόπουλος, Ιστορικός – Υπεύθυνος των Ιστορικών Αρχείων του Μουσείου Μπενάκη

Συραγώ Τσιάρα, Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης- Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου, Δρ. Ιστορίας

Χαιρετισμό θα απευθύνουν:

Γιάννης Μώραλης, Δήμαρχος Πειραιά

Γιάννης Χατζηαλέξης, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Πειραιά

Ευαγγελία Μπαφούνη, Δρ. Ιστορίας -Διευθύντρια Πολιτισμού Δήμου Πειραιά

Νίκος Διαμαντής, Σκηνοθέτης – Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2025 – Δωρεάν είσοδος στα Μουσεία

Στο πλαίσιο του εορτασμού Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2025 με θέμα “Αρχιτεκτονική Κληρονομιά – Γεφυρώνοντας το παρελθόν με το μέλλον”, η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και μουσεία του δημοσίου, αλλά και σε όσα ιδιωτικά μουσεία συμμετέχουν στον εορτασμό, είναι ελεύθερη.

Cycladic Kids Festival. Το περιβάλλον μέσα από τα μάτια των παιδιών!

Διήμερο φεστιβάλ για παιδιά με θεματική το περιβάλλον. Περιλαμβάνει δραστηριότητες που καλλιεργούν δημιουργικότητα, φαντασία και οικολογική συνείδηση μέσα από το θέατρο, τη μουσική, τον χορό, τον κινηματογράφο και τα εικαστικά.

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης προσφέρει εργαστήρια που συνδέουν την τέχνη με την οικολογία και συνεργάζεται με τις παρακάτω ομάδες για τον εμπλουτισμό του προγράμματος.

Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες στο cycladic.gr

Άγιον Όρος – Πέρα από το Ορατό

Η έκθεση φωτογραφίας του Γιάννη Γιαννάτου «Άγιον Όρος – Πέρα από το Ορατό», που παρουσιάστηκε την άνοιξη στο Ζάππειο και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του κοινού μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη, από τις 27 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα εκθέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης, Διοικητήριο) σε συνδιοργάνωση της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου και του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας και Θράκης με την υποστήριξη και χορηγία του Ιδρύματος Αιγέας. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν από την Α.Θ.Π., τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο.

Η έκθεση παρουσιάζει ένα δίχρονο φωτογραφικό οδοιπορικό του Γιάννη Γιαννάτου στο Άγιον Όρος, το οποίο παραχωρήθηκε δωρεά από τον φωτογράφο στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, ως πολιτιστική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενεές. Μέσα από ασπρόμαυρες εικόνες υψηλής αισθητικής, αποτυπώνονται η καθημερινότητα, τα διακονήματα, η λειτουργική ζωή και το πνευματικό βάθος της μοναστικής πολιτείας.

In Orbit στο ΚΠΙΣΝ

Το φεστιβάλ In Orbit επιστρέφει το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Σεπτεμβρίου, υπό την επιμέλεια του SNFCC Youth Council, φέρνοντας στο ΚΠΙΣΝ και σε γειτονιές της Αθήνας, ήχους που ξεφεύγουν από τα καθιερωμένα μουσικά είδη. Το Σάββατο 27/9 ανοίγει με τους Kostas Sidirokastritis Group, συνεχίζει με τους KAPTEN, τους The Bonnie Nettles και ολοκληρώνεται με τους 3ΜΗΝΕΣ, προσφέροντας ένα μείγμα από jazz, afrobeats, soul, hip hop, psychedelic rock και experimental pop.

Την Κυριακή 28/9 το πρόγραμμα ξεκινά με τους great for healing, συνεχίζεται με την aggelina και τους Kadinelia και κλείνει με την Billie Kark, συνδυάζοντας alternative pop, ελληνική παραδοσιακή μουσική, ηλεκτρονική και ambient ήχους. Το In Orbit X SNFCC Youth Council προσφέρει μια πολυσχιδή μουσική εμπειρία, με νέους δημιουργούς που παντρεύουν διαφορετικά είδη και πειραματίζονται πάνω στον ήχο, την παράδοση και τη σύγχρονη σκηνή, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Δημήτρης Βαττής – “Οι ξεχασμένοι ενός Πολέμου”

Η φωτογραφική έκθεση του Δημήτρη Βαττή “Οι ξεχασμένοι ενός Πολέμου” παρουσιάζεται στο Σπίτι της Κύπρου με αφορμή τα 80 χρόνια από τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η έκθεση περιλαμβάνει πορτρέτα 24 Κυπρίων βετεράνων, φωτογραφημένων στον προσωπικό τους χώρο, συνοδευόμενα από συνεντεύξεις της Νατάσσας Γεωργίου. Μέσα από τις εικόνες και τις αφηγήσεις, αναδεικνύεται η συμβολή της Κύπρου στον πόλεμο και τιμώνται οι αφανείς ήρωες.

Διοργάνωση: Σπίτι της Κύπρου

Συντονισμός: Μαρία Ραγιά

Φωτογραφίες: Δημήτρης Βαττής

Συνεντεύξεις: Νατάσσα Γεωργίου

“31 Σεργιάνι στην Παράδοση”

“Από το Φως του Μύθου στον Ήχο του Χορού” – Η λύρα των θεών, η λύρα των λαών. Η ιστορία της ξεκινά από το χέρι του Ερμή, χαράζεται στο φως του Απόλλωνα και καταλήγει να κρατά ρυθμό στις αυλές, στα πανηγύρια, στους έρωτες και στα μοιρολόγια. Κάθε χορός αποτελεί έναν παλμό. Κάθε τόπος, ένα χορικό ποίημα. Από το Καστελλόριζο και την Κρήτη και από τον Πόντο στη Θράκη και στη Δράμα, η λύρα δεν σιγεί – ψιθυρίζει τον παλμό της μνήμης. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παπάγου Χολαργού στο Κηποθέατρο – 28/09, 20:45–23:00.

«Αρχιτεκτονική Μνήμη και Καινοτομία: Η Εθνική Πινακοθήκη σε Τρισδιάστατη Αναπαράσταση»

Η Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου παρουσιάζει την αρχιτεκτονική της κληρονομιά μέσα από το ίδιο το κτήριο που τη στεγάζει. Στο κεντρικό κτήριο, στο μεσοπάτωμα, θα εκτεθεί τρισδιάστατα εκτυπωμένη μακέτα, όπου αποτυπώνονται οι χωρικές και χρονικές προσθήκες που διαμόρφωσαν την πορεία του.

Από τον Μάιο του 2021, η Εθνική Πινακοθήκη υποδέχεται ξανά το κοινό στο πρόσφατα ανακαινισμένο κτήριο της, ένα εμβληματικό δείγμα ελληνικού μοντερνισμού που αναβαθμίστηκε σε σύγχρονο πολιτιστικό τοπόσημο της Αθήνας. Το διατηρητέο κέλυφος επεκτάθηκε και εκσυγχρονίστηκε, διπλασιάζοντας τον χώρο του, για να υποστηρίξει ένα δυναμικό μουσειακό έργο.

Η παρουσίαση της μακέτας θα συνοδεύεται από Ψηφιακή Γωνιά, με φωτογραφικό υλικό και πληροφορίες από την κατασκευή, την ιστορία και τις αρχιτεκτονικές φάσεις του κτηρίου, προσφέροντας στους επισκέπτες ένα ταξίδι στον χρόνο και στην εξέλιξή του. Στο πλαίσιο της δράσης, θα υλοποιηθεί και εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Σε Τρεις Διαστάσεις». Δύο εργαστήρια αρχιτεκτονικής για παιδιά 6–12 ετών προσκαλούν τους μικρούς επισκέπτες να περιηγηθούν στην τρισδιάστατη μακέτα και να δημιουργήσουν τις δικές τους μακέτες και αναπτύγματα, μαθαίνοντας για την κλίμακα, τον πολεοδομικό σχεδιασμό κατανοώντας τους συνεκτικούς δεσμούς ανάμεσα στην αρχιτεκτονική και το μουσειολογικό σχεδιασμό.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σε Τρεις Διαστάσεις»

Ημερομηνίες & ώρες εργαστηρίων:

– Σάββατο 27/09/2025, 12:00 – για παιδιά 6–8 ετών

– Κυριακή 28/09/2025, 12:00 – για παιδιά 8–12 ετών

Διάρκεια: 90 λεπτά | Συμμετοχή δωρεάν | Απαραίτητη η συνοδεία γονέα

Το ΕΛΙΒΙΠ ανοίγει τις πόρτες του Κήπου του

Drawing; watercolor and gouache, with oval border in gold, on vellum; page size (approximate): 14.3 x 18.4 cm (5 5/8 x 7 1/4 in.);

Το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού (ΕΛΙΒΙΠ), στο πνεύμα της φθινοπωρινής επανεκκίνησης και εγκαινιάζοντας τις δράσεις της νέας περιόδου, διοργανώνει ένα διήμερο αφηγήσεων που προβάλλουν με διαφορετικό, ψυχαγωγικό τρόπο τον κόσμο των βιβλίων.

Το τελευταίο σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, στις 27 & 28/09, το ΕΛΙΒΙΠ ανοίγει τις πόρτες του Κήπου του σε μικρούς και μεγάλους λάτρεις των παραμυθιών, για δύο αφηγηματικές βραδιές με ιδιαίτερες ιστορίες της λογοτεχνίας. Πληροφορίες στο elivip.gr.