Eurovision 2023: Η Rita Ora εντυπωσίασε με μία εκρηκτική εμφάνιση α λα Beyonce

Μία πό τις μεγάλες εκπλήξεις του φετινού Α΄ Ημιτελικού της Eurovision 2023 ήταν η εμφάνιση της Βρετανής - με καταγωγή από την Αλβανία - ποπ σταρ Ρίτα Όρα στη σκηνή της Eurovision.

Αμέσως μετά το τέλος του διαγωνιστικού μέρους και λίγο πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων η Ρίτα Όρα, ξεκίνησε με μία μείξη μουσικών επιτυχιών της, πριν ερμηνεύσει, σε παγκόσμια πρώτη, το νέο της τραγούδι "Praising You".

Με ένα κορμάκι και εμφάνιση που θύμισε πολύ την Beyonce, η τραγουδίστρια κατέπληξε το κοινό τόσο με την εντυπωσιακή της εμφάνιση όσο και με την υπέροχη ερμηνεία της. Πίσω της οι χορευτές έφεραν ένα φαντασμαγορικό αποτέλεσμα.

H Rita Ora στη Eurovision στο Liverpool AP

Η Rita Ora στη Eurovision AP

Μία στιγμή, που μάλλον ήταν άκομψη, ήταν όταν οι Ελληνίδες παρουσιάστριες του Ημιτελικού αποκάλεσαν και τη Ρίτα Όρα "πρόσφυγα", αφού έφυγε από την Αλβανία και πλέον ζει στην Βρετανία. Δίπλα της μία κοπέλα πραγματική πρόσφυγας από την Ουκρανία, η οποία συγκίνησε με τη διακριτική παρουσία της.

Δείτε την εμφάνιση της Rita Ora στη Eurovision

Το πρώτο της studio album, με τίτλο "Ora" κυκλοφόρησε το 2012 και έγινε no1 σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Το συγκεκριμένο άλμπουμ περιείχε τα singles "R.I.P." και "How We Do (Party)". Το πρώτο της single απο το δεύτερο άλμπουμ της "I Will Never Let You Down" κατέκτησε την τέταρτη θέση στα αμερικανικά charts το 2014 καθώς επίσης, την ίδια χρονιά, συνεργάστηκε με την Ίγκι Αζάλια για το τραγούδι "Black Widow", το οποίο γνώρισε τεράστια επιτυχία, φτάνοντας την τρίτη θέση στα Αμερικανικά charts εκείνης της χρονιάς.

Rita Ora AP

Η Rita Ora στη Eurovision AP

Το 2015, έγινε coach στο Βρετανικό "The Voice" ενώ αργότερα, την ίδια χρόνια, έγινε και κριτής στο Βρετανικό X Factor. Το 2017 παρουσίασε το American's Next Top Model αντικαθιστώντας την επί πολλά χρόνια παρουσιάστρια και δημιουργό του show Τάιρα Μπανκς. Τον Ιανουάριο του 2020 συμμετείχε στην κριτική επιτροπή του The Masked Singer του Ηνωμένου Βασιλείου το οποίο είχε μεγάλη επιτυχία στη χώρα. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτος ανακοινώθηκε ότι η Όρα θα ήταν κριτής στην επερχόμενη σεζόν του The Voice της Αυστραλίας, η οποία ξεκίνησε να προβάλλεται τον Ιούλιο του 2021

