Οι Kneecap στο Rockwave Festival 2025 – Μαζί με τους Cypress Hill

To Rockwave 2025 γιορτάζει τα 30 χρόνια ζωής του με τους θρυλικούς Cypress Hill και τους “τρελούς” Ιρλανδούς Kneecap.

Οι Kneecap έρχονται στο Rockwave 2025. Ξεπηδώντας από το κατειλημμένο Μπέλφαστ, οι Móglaí Bap, Mo Chara και DJ Próvaí ηγούνται μίας σπουδαίας στιγμής στον ιρλανδικό πολιτισμό, τη μουσική, τη γλώσσα και τον κινηματογράφο. Το μόνο που χρειάστηκε ήταν ένα πηγαίο ταλέντο που δείχνει να εκφράζει μία ολόκληρη γενιά για να γκρεμίσει κάθε σύμβαση, προσδοκία και ιστορικό προηγούμενο.

Αυτό είναι το hip-hop στην πιο συναρπαστική του μορφή – μια ισχυρή, επαναστατική δύναμη που συντρίβει απαγορεύσεις, οδοφράγματα, και ενίοτε… μερικά μπουκάλια Buckfast.

Το ιδιαίτερα έξυπνο και πρωτοποριακό άλμπουμ τους, Fine Art (2024), σε παραγωγή Toddla T, ξεδιπλώνεται σαν μια άγρια νύχτα διασκέδασης που ξεκινά στην επινοημένη παμπ, The Rutz για να ξεχυθεί στους δρόμους του Μπέλφαστ και του Λονδίνου. Σκηνές από ξεσαλώματα με κεταμίνη και κοκαΐνη που άλλοτε παίρνουν λάθος (ή και σωστή) τροπή.

Σε αυτό το ιδιαίτερο ταξίδι συμμετέχουν ως καλεσμένοι οι Radie Peat από τους Lankum, οι Grian Chatten και Tom Coll από τους Fontaines DC, καθώς και οι Jelani Blackman και Annie Mac.

Το Fine Art, που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και εγκωμιαστικά σχόλια από εφημερίδες και περιοδικά όπως το NME, οι New York Times, ο Guardian, το Rolling Stone Magazine και πολλά άλλα διεθνή μέσα, εκτόξευσε τους Kneecap σε μεγάλες σκηνές και mosh-pits σε όλη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, και μία εμφάνιση στο “Tonight Show” του Jimmy Fallon.

Οι Kneecap ηλεκτρίζουν φεστιβάλ και χώρους σε όλο τον κόσμο

Μια πρωινή εμφάνισή τους στη σκηνή Woodsies του Glastonbury το καλοκαίρι του 2024, κατακλύστηκε από χιλιάδες θαυμαστές, ενώ η συμμετοχή τους στο φεστιβάλ ολοκληρώθηκε με μια επική, μεταμεσονύχτια εμφάνιση στο Shangri-La, όπου ο Noel Gallagher τούς περίμενε στα παρασκήνια για να τους εκθειάσει.

Η φθινοπωρινή τους περιοδεία στις ΗΠΑ σημείωσε sold out συναυλίες σε πολλές πόλεις της Αμερικής, και το τουρ τους για το 2024 ολοκληρώθηκε με μια σειρά sold out εμφανίσεων σε όλη την Ιρλανδία. Ανάμεσα τους, βρίσκονται πέντε συνεχόμενες sold out ημερομηνίες στον εμβληματικό χώρο του Vicar Street, μια ακόμα sold out περιοδεία σε Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία, και μια τεράστια συναυλία σε αρένα στην πατρίδα τους, το Μπέλφαστ.

Η αυτοβιογραφική ταινία των Kneecap, με τους ίδιους να πρωταγωνιστούν δίπλα στον Michael Fassbender, απέσπασε εντυπωσιακή αποδοχή με σταθερή βαθμολογία 97% από κριτικούς και κοινό στο Rotten Tomatoes. Η ταινία κέρδισε το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sundance και έγινε η πρώτη ταινία που κέρδισε τρία βραβεία στο Galway Film Fleadh οδηγώντας στην επίσημη υποψηφιότητά της ως εκπρόσωπος της Ιρλανδίας για το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας του 2025.

Η ταινία αγοράστηκε από την Sony Pictures Classics και κυκλοφόρησε ευρέως σε εκατοντάδες κινηματογράφους στη Βόρεια Αμερική. Ο συγγραφέας του Trainspotting, Irvine Welsh, τη χαρακτήρισε ως “απίστευτα εντυπωσιακή”, ενώ οι New York Times την περιέγραψε ως “χαοτικά διασκεδαστική”, η Variety ως “υπέροχα ιδιόρρυθμη”, ενώ το Hollywood Reporter την συνέκρινε ευνοϊκά με το 8 Mile και το A Hard Day’s Night.

Το 2025 θα τους βρει να ενώνουν τις δυνάμεις τους με τους Fontaines D.C. για μια τεράστια υπαίθρια συναυλία στο Finsbury Park του Λονδίνου, να περιοδεύουν σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία και να επιστρέφουν στο στούντιο με τον Toddla T για να ηχογραφήσουν τη συνέχεια του Fine Art. Παράλληλα, το μέχρι πρότινος αδιανόητο ενδεχόμενο, η δημιουργική ιδιοφυία των Kneecap να εμφανιστεί στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ φαίνεται ολοένα και πιο πιθανό.

Σε κάθε περίπτωση, είτε καταφτάνοντας στο Sundance σε ένα Land Rover περιπολικό, είτε εμπνέοντας δεκάδες χιλιάδες νέους να μάθουν ιρλανδικά, καταρρίπτοντας ρεκόρ εισιτηρίων στην Ιρλανδία ή κατακτώντας τα Reading και Leeds Festivals με επικές εμφανίσεις στη κεντρική τους σκηνή, το μήνυμα και η φιλοσοφία των Kneecap — ενότητα, κοινότητα και χάος — έρχεται με έναν εντελώς επαναστατικό ήχο. Αυτός, μαζί με τις καταιγιστικές ζωντανές τους εμφανίσεις, τούς έχουν χαρίσει ένα παγκόσμιο κίνημα θαυμαστών ενωμένων μέσα στη χαρά και τον ιδρώτα της απόλαυσης του μοναδικού Fine Art των Kneecap.

Την Κυριακή 13 Ιουλίου, θα έχουμε τη χαρά να τους υποδεχτούμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα στη σκηνή του Terra Vibe στην Αθήνα στο πλαίσιο του επετειακού Rockwave Festival – 30 years μαζί με τους θρυλικούς Cypress Hill.

Η προπώληση εισιτηρίων ξεκινάει την Τρίτη 26.11 στις 10:30 π.μ.

Ηλεκτρονικά: more.com

Τηλεφωνικά: 11876

Σε όλα τα more Spots