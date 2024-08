Το νέο τραγούδι των Tindersticks παραμένει μυστήριο για αυτόν που το έγραψε

Το “Always a stranger” είναι το νέο τραγούδι των Tindersticks λίγο πριν από την κυκλοφορία του καινούργιου τους άλμπουμ και τη συναυλία τους στην Αθήνα.

Οι Tindersticks, αυτοί οι κομψοί «εξερευνητές» της μουσικής, δυο μέρες μόνο μετά την μαγευτική πανσέληνο του Αυγούστου και λίγους μήνες πριν βρεθούν στην Αθήνα για την φθινοπωρινή τους συναυλία στις 2 Νοεμβρίου στο City Theater by Christmas Theater, κυκλοφορούν ένα ακόμη τραγούδι, το τέταρτο, “Always a stranger”, από το καινούργιο τους άλμπουμ.

Σε σκηνοθεσία του frontman των Tindersticks, Stuart Staples, και γυρισμένο από τον κιθαρίστα Neil Fraser, το βίντεο του τραγουδιού αποτυπώνει τη μυστηριακή ενέργεια του κομματιού, η οποία κορυφώνεται με το ποιητικό ρεφρέν του: «Oh life, breathe through me, As this light falls, My love is in flames and I’m always a stranger».

Tindersticks – Δείτε το επίσημο βίντεο για το “Always A Stranger”

Στις 13 Σεπτεμβρίου, κυκλοφορεί ο νέος τους δίσκος, “Soft Tissue”, από την City Slang – πέντε χρόνια μετά το “No Treasure but Hope” (2019) και τρία χρόνια μετά το “Distractions” του 2021.

Ο Staples σχολιάζει το νέο single: «Υπάρχουν τραγούδια που καταλαβαίνω ξεκάθαρα τα σημεία αναφοράς τους και την πηγή της έμπνευσής τους… Ωστόσο, υπάρχουν και τραγούδια που παραμένουν μυστήριο για μένα—απλώς συμβαίνουν και τα γράφω χωρίς να κατανοώ πλήρως την προέλευσή τους. Το “Always a Stranger” είναι ένα από αυτά τα τραγούδια, με ένα είδος μυστηρίου στο επίκεντρό του».

Το “Always a stranger” ακολουθεί την κυκλοφορία του “Falling, The Light”, του “Nancy” και του “New World”, του πρώτου τραγουδιού που γράφτηκε για το Soft Tissue και αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης για το θεματικό κέντρο του άλμπουμ σχετικά με τους εκτροχιασμένους προσωπικούς και δημόσιους κόσμους.

Με το «Always a stranger» οι Tindersticks επιβεβαιώνουν τη διαχρονικότητά τους, ευαίσθητοι, ζωντανοί και μοντέρνοι.

Οι Tindersticks στις 2 Νοεμβρίου 2024 στο City Theater στην Αθήνα. Εισιτήρια στο more.com

Μπορείτε εδώ να παραγγείλετε το άλμπουμ: http://tindersticks.lnk.to/ SoftTissue