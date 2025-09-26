“Ποια Ελένη;” στο Βεάκειο – Όταν η θεατρική πράξη γίνεται μήνυμα ζωής

Μια παράσταση που ενώνει το θέατρο με τη δύναμη της ζωής παρουσιάζει η ομάδα “Metaxact” του νοσοκομείου Μεταξά, στέλνοντας από το Βεάκειο το μήνυμα πως η ελπίδα και η δημιουργία δεν σταματούν απέναντι στον καρκίνο.

Μια ξεχωριστή παράσταση, με ελεύθερη είσοδο, θα “ανέβει” την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου και ώρα 20:00 στο Βεάκειο θέατρο του Πειραιά από την θεατρική ομάδα ”Metaxact” του Νοσοκομείου Μεταξά.

Με τη συμμετοχή ασθενών, εργαζομένων και εθελοντών του “Στάσου κοντά μας” του Νοσοκομείου, σε μια βραδιά που συνδυάζει πολιτισμό, ψυχική ενδυνάμωση και το μήνυμα: «Η ζωή συνεχίζεται και μετά τη διάγνωση του καρκίνου»!

Πρόκειται για μια αλλιώτικη εκδοχή του Τρωϊκού Πολέμου – αστεία και συγκινητική – όπως παρουσιάζεται στο έργο «Ποια Ελένη;» των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου, με μουσική της Αφροδίτης Μάνου.

Ο διοικητής του Νοσοκομείου Μεταξά, Σαράντος Ευσταθόπουλος δήλωσε αναφορικά με τη θεατρική ομάδα Metaxact: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί ένα ακόμα όνειρο γίνεται πραγματικότητα, με την αμέριστη συμπαράσταση του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη. Στο πλαίσιο της ολιστικής αντιμετώπισης του καρκίνου, πριν ένα χρόνο λάβαμε την απόφαση για την επανασύσταση της θεατρικής ομάδας του Νοσοκομείου Μεταξά ”Metaxact”. Εκ του αποτελέσματος φαίνεται πως πολύ καλώς πράξαμε!».

Μια αλλιώτικη εκδοχή του Τρωϊκού Πολέμου – Λίγα λόγια για το έργο

Το έργο γράφτηκε και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2004. Πρόκειται για μια σατιρική κωμωδία- μιούζικαλ που παρωδεί τον μύθο της Τροίας, ανατρέποντας την ιστορία και παίζοντας με την έννοια της ομορφιάς.

Μεταξύ άλλων, οι συγγραφείς του έργου αναφέρουν: «Πολλές φορές στα έργα μας, καταγράψαμε την αφέλεια. Τώρα ήρθε η ώρα, να γίνουμε εμείς οι ίδιοι αφελείς. Η Ελένη είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε. Μια παιδική ζωγραφιά. Τόσο αφελής και τόσο απλοϊκή. Ελπίζουμε να είναι και εξίσου γοητευτική» [Από παρουσίαση του θεατρικού εργαστηρίου του Δήμου Βύρωνα- 2009].

Η ιστορία βασίζεται στον μύθο της Ωραίας Ελένης, αλλά παρουσιάζει μια εναλλακτική εκδοχή όπου η Ελένη δεν ταξιδεύει ποτέ στην Τροία, και η θεά Αφροδίτη χρησιμοποιεί την ομορφιά ως “ψέμα” και “κατασκεύασμα”.

Η ιστορία ξεκινά με τις τρεις θεές –Ήρα, Αθηνά και Αφροδίτη– να καβγαδίζουν για το ποια από τις τρεις προτιμούν οι θνητοί. Ο Πάρης δίνει το μήλο στην Αφροδίτη και εκείνη του υπόσχεται ως αντάλλαγμα την Ωραία Ελένη. Η Ήρα εκνευρίζεται με την επιλογή του Πάρη και για να τον εκδικηθεί, αντικαθιστά την Ωραία Ελένη με την άσχημη εξαδέλφη της, Πευκίδα…

Info

Βεάκειο Θέατρο Πειραιά

Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου στις 20:00

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό