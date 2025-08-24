Το αντίο του Σπύρου Μπιμπίλα στην Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: “Είναι διπλός ο πόνος”

Η ανάρτηση του προέδρου του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, Σπύρου Μπιμπίλα, για την απώλεια της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου.

Το δικό του «αντίο» στην Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, η οποία έφυγε από τη ζωή το βράδυ του Σαββάτου (23/8), μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο, λέει ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Αναδημοσιεύοντας ανάρτηση με την είδηση του θανάτου της, γράφει σε ανάρτησή του: «Όταν φεύγουν τόσο νέοι άνθρωποι, είναι διπλός ο πόνος… Καληνύχτα για πάντα Αλεξάνδρα, που οι θεατές σ αγάπησαν από το “Καληνύχτα μαμά ” του Αntenna, πριν αρκετά χρόνια όταν ήσουν κοριτσάκι…»

Σημειώνεται πως, η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου είχε κάνει το πέρασμά της στην υποκριτική μέσα από τη σειρά «Καληνύχτα μαμά» του ΑΝΤ1 το 1996-1997 και τον ρόλο της «μικρής Μαργαρίτας», τηλεοπτικής κόρης της Λίλας Καφαντάρη.

Ωστόσο, δεν συνέχισε με την υποκριτική μετά από την συμμετοχή της στη συγκεκριμένη σειρά, αλλά επέλεξε να ασχοληθεί επαγγελματικά με τον χώρο της μόδας και της ομορφιάς.

Σε ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ του 2017, με τίτλο «Πώς είναι το κοριτσάκι που πρωταγωνιστούσε στο “Καληνύχτα Μαμά”», η ίδια είχε πει:

«Ήταν μια σειρά του Νίκου Μαστοράκη. Πήγα έκανα την οντισιόν πήγα και έβαλα τα κλάματα γιατί αρχικά δεν τον ήθελα καθόλου και τελικά τον αγάπησα πάρα πολύ και τον αγαπώ ακόμα. Ευτυχώς που έκανα τότε τη σειρά και μου έφυγε το ψώνιο».