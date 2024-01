Η Λίζα Μπονέ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον «Aquaman», Τζέισον Μομόα

Ο «Aquaman», Τζέισον Μομόα και η Λίζα Μπονέ δεν ζουν μαζί την τελευταία διετία, με την 56χρονη να αποφασίζει τώρα να καταθέσει αίτηση διαζυγίου.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση ότι η πρεμιέρα του Aquaman and the Lost Kingdom ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια δολάρια στην αγορά των ΗΠΑ και τα 300 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, έγινε γνωστό το τέλος του γάμου του πρωταγωνιστή Τζέισον Μομόα με την Λίζα Μπονέ.

Έγιναν ζευγάρι το 2005. Παντρεύτηκαν το 2017. Στο μεσοδιάστημα απέκτησαν δυο παιδιά, με την κόρη τους, Λόλα να είναι σήμερα 16 ετών και τον γιο τους, Νακόα Γουλφ να είναι 15.

Tέσσερα χρόνια αφότου αντάλλαξαν όρκους (2021) και ενώ ο Μομόα είχε πει πολλάκις πως η Μπονέ είναι η γυναίκα της ζωής του, «ένας άγγελος», χώρισαν.

Ανακοίνωσαν το τέλος της σχέσης τον Γενάρη του 2022, μέσω κοινής ανακοίνωσης στην οποία σημείωσαν ότι «όλοι έχουμε νιώσει πίεση και αλλαγές σε αυτούς τους μεταμορφωτικούς καιρούς. Μια επανάσταση ξετυλίγεται και η οικογένεια μας δεν αποτελεί εξαίρεση.

Αισθανόμαστε και εξελισσόμαστε από αυτές τις σεισμικές αλλαγές που συμβαίνουν.

«Ελευθερώνουμε ο ένας τον άλλον, για να είμαστε αυτοί που μαθαίνουμε τώρα πως γινόμαστε. Η αφοσίωσή μας είναι ακλόνητη σε αυτήν την ιερή ζωή και τα παιδιά μας. Διδάσκουμε στα παιδιά μας όσα είναι πιθανά. Είθε η αγάπη να επικρατήσει».

Eίχαν διευκρινίσει ότι μοιράζονται την εξέλιξη αυτή «όχι επειδή πιστεύουμε ότι είναι άξια ειδήσεων, αλλά ώστε να συνεχίσουμε στη ζωή μας με αξιοπρέπεια και ειλικρίνεια».

Τη Δευτέρα 8/1 η Μπονέ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου. Βάσει των νόμων, το διαζύγιο θα εκδοθεί σε έξι μήνες.

Στην σχετική αίτηση, η κατά κόσμον Λιλακόι Μουν, η οποία είχε αποκτήσει μια κόρη, τη Ζόι Κράβιτζ από τον πρώτο της γάμο με τον Λένι Κράβιτζ, αναφέρει ως λόγο του διαζυγίου τις ασυμβίβαστες διαφορές.

Ζητά την κοινή νομική και φυσική επιμέλεια των παιδιών που απέκτησε με τον πρωταγωνιστή του Aquaman and the Lost Kingdom» και του «Game of Thrones».

Η Μπονέ υπέβαλε αίτηση να μην παρασχεθεί συζυγική υποστήριξη στον εαυτό της ή στον Μομόα. Τα περιουσιακά τους τα έχουν τακτοποιήσει προ διετίας.