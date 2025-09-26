Ο Γιώργος Καραμίχος αποκάλυψε ότι θα παίξει σε σειρά της MARVEL – Ο ρόλος που θα υποδεθεί

Σε μεγάλη τηλεοπτική παραγωγή της MARVEL αναμένεται να δούμε τον Γιώργο Καραμίχο την επόμενη χρονιά. Όσα αποκάλυψε για τον ρόλο του.

Στην αποκάλυψη ότι θα συμμετέχει σε σειρά της MARVEL και συγκεκριμένα στην τηλεοπτική μεταφορά του “Daredevil”, προχώρησε ο Γιώργος Καραμίχος. Ο ηθοποιός, σε συνέντευξή του στην εκπομπή “Στούντιο 4”, μίλησε με ενθουσιασμό για τον ρόλο του στην μεγάλη τηλεοπτική παραγωγή δίνοντας αρκετές λεπτομέρειες για το τι πρόκειται να δούμε στις οθόνες μας.

«Με πήραν για να κάνω δύο επεισόδια και τελικά έκανα τέσσερα. Τα γυρίσματα ήταν όλα στη Νέα Υόρκη», είπε αρχικά.

Σχετικά με τον ρόλο που θα υποδυθεί αποκάλυψε: «Κάνω έναν Έλληνα καπετάνιο».

Για την εμπειρία του στα γυρίσματα της Marvel είπε χαρακτηριστικά: «Είναι άλλο πράγμα. Έχεις 200 άτομα γύρω σου, είναι άλλη συνθήκη. Έρχεται σε παίρνει η λιμουζίνα ή το βαν, πρέπει να περάσεις την ασφάλεια. Έχεις το καμαρίνι σου ή το βανάκι σου που γράφει το όνομα του ρόλου».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Εγώ δεν έβλεπα MARVEL . Είδα όσα μπορούσα στις πτήσεις και άρχισα να το εκτιμώ».

Ο δεύτερος κύκλος της σειράς “Daredevil” στην οποία θα δούμε τον Έλληνα ηθοποιό αναμένεται να κυκλοφορήσει από το Disney+ τον Μάρτιο του 2026.