Ρίκα Διαλυνά: Ήρθε στον κόσμο το πρώτο της δισέγγονο

Την ευχάριστη είδηση της απόκτησης του πρώτου της δισέγγονου μοιράστηκε η Ρίκα Διαλυνά.

Συνέντευξη στην εκπομπή Πρωινό Σαββατοκύριακο παραχώρησε η Ρίκα Διαλυνά αποκαλύπτοντας πως απέκτησε δισέγγονο. Η 91χρονη ηθοποιός εξέφρασε την χαρά και την συγκίνησή της για το ευτυχές γεγονός, το οποίο μάλιστα πραγματοποιήθηκε την ημέρα της συνέντευξης.

«Επειδή είχα δώσει τον λόγο μου για την συνέντευξη δεν μπορούσα να πάω στο μαιευτήριο. Θα πάω αύριο», είπε.

Σημειώνεται πως η Ρίκα Διαλυνά ζει μόνιμα τα τελευταία χρόνια στην ιδιαίτερη πατρίδα της. Σε ερώτηση για το πως τα πηγαίνει με την μοναξιά απάντησε: «Δεν αισθάνομαι μοναξιά. Τα πάω καλά με τον εαυτό μου».

Για την αγάπη που έλαβε από ανθρώπους το εξωτερικού είπε: «Η Ελλάδα με πονάει πολύ. Οι άνθρωποι έχουν μέσα τους τη ζήλια. Όταν έγιναν τα καλλιστεία, είπαν ότι είχα σχέσεις με κομμουνιστές και δεν με άφησαν να φύγω για την Αμερική. Τελικά, ο Ντάλας, ο τότε υπουργός Εξωτερικών μου έδωσε ειδική άδεια και πήγα», αποκάλυψε.