Πρεμιέρα έκανε το βράδυ του Σαββάτου (25/09) το Just the two of us, με τον Νίκο Κοκλώνη να υποδέχεται τους θεατές τραγουδώντας όπερα, τους Σταμάτη Φασουλή, Δέσποινα Βανδή, Βίκυ Σταυροπούλου και Μαρία Μπακοδήμου να παίρνουν τη θέση τους στην κριτική επιτροπή και την Κατερίνα Στικούδη, που διανύει τον τελευταίο μήνα της εγκυμοσύνης της, στα backstage.

