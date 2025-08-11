One Piece: Into the Grand Line – Οι πρώτες εικόνες από τη 2η σεζόν

Το “One Piece” πήρε το πράσινο φως για μία 3η σεζόν στο Netflix, ενώ η δημοφιλής πλατφόρμα έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες από τον νέο κύκλο της live-action μεταφοράς του αγαπημένου anime.

Το “One Piece” ετοιμάζεται να σηκώσει ξανά πανιά, καθώς η live-action μεταφορά της αγαπημένης σειράς manga και anime εξασφάλισε πρόωρα το “πράσινο φως” για τρίτη σεζόν στο Netflix.

Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο του ετήσιου One Piece Day στο Τόκιο, όπου αποκαλύφθηκε επίσης ότι ο Ίαν Στόουκς θα αναλάβει μαζί με τον Τζο Τρατς τη θέση του συμπαραγωγού και showrunner για την 3η σεζόν. Ο Στόουκς είχε διατελέσει συμπαραγωγός στην πρώτη σεζόν. Τα γυρίσματα του νέου κύκλου αναμένεται να ξεκινήσουν αργότερα μέσα στη χρονιά στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής.

Αν και δεν έχει δοθεί ακόμη η ημερομηνία της πρεμιέρας, η 2η σεζόν αναμένεται να επιστρέψει στις οθόνες το 2026, δίνοντας ωστόσο τις πρώτες εικόνες και ένα teaser video από τις νέες περιπέτειες του Luffy και της παρέας του.

One Piece. (L to R) Emily Rudd as Nami, Taz Skylar as Sanji, Iñaki Godoy as Monkey D. Luffy, Mackenyu as Roronoa Zoro, Jacob Romero as Usopp on the set of One Piece. Cr. Casey Crafford/Netflix © 2025 Casey Crafford/Netflix

Με τον επίσημο τίτλο “One Piece: Into the Grand Line“, η επίσημη σύνοψη της 2ης σεζόν αναφέρει χαρακτηριστικά:

“Η επική πειρατική περιπέτεια του Netflix, ‘One Piece’ επιστρέφει για 2η σεζόν, με ακόμα πιο άγριους αντιπάλους και τις πιο επικίνδυνες αποστολές μέχρι τώρα. Ο Luffy ΚΑΙ οι Straw Hats σαλπάρουν για το εκπληκτικό Grand Line, μία θρυλική θαλάσσια περιοχή όπου ο κίνδυνος και το θαύμα παραμονεύουν σε κάθε στροφή. Καθώς ταξιδεύουν σε αυτόν τον απρόβλεπτο κόσμο αναζητώντας τον μεγαλύτερο θησαυρό του κόσμου, θα συναντήσουν παράξενες νήσους και μια σειρά από τρομερούς νέους εχθρούς“.

One Piece. (L to R) Taz Skylar as Sanji, Mackenyu as Roronoa Zoro, Iñaki Godoy as Monkey D. Luffy, Emily Rudd as Nami, Jacob Romero as Usopp in episode 101 of One Piece. Cr. Casey Crafford/Netflix © 2025

Στον ρόλο του Luffy επιστρέφει ο Ινάκι Γκοντόι, ενώ το καστ περιλαμβάνει τους Μακένιου (Roronoa Zoro), Έμιλι Ραντ (Nami), Τζέικομπ Ρομέρο (Usopp) και Ταζ Σκάιλαρ (Sanji). Μαζί τους εμφανίζονται οι Βίνσεντ Ρίγκαν, Ίλια Ισορέλις Παουλίνο, Μόργκαν Ντέιβις, Έινταν Σκοτ, Λάνγκλεϊ Κίρκγουντ, Τζεφ Γουόρντ, Σελέστε Λουτς, Αλεξάντερ Μανιάτης, ΜακΚίνλεϊ Μπέλτσερ ΙΙΙ, Κρεγκ Φέαρμπρας, Στίβεν Γουόρντ και Τσιόμα Ουμέαλα.

Η νέα σεζόν φέρνει και φρέσκα πρόσωπα, ανάμεσά τους ο Ντέιβιντ Νταστμαλτσιάν ως Mr. 3, η Κέιτι Σαγκάλ ως Dr. Kureha, ο Σεντίλ Ραμαμούρτι ως Nefertari Cobra και ο Τζο Μαντζανιέλο ως Mr. 0.

Δείτε τις πρώτες εικόνες από τη 2η σεζόν: