Παραμονή Πρωτοχρονιάς: 5+1 εορταστικά προγράμματα στην τηλεόραση

Γεμάτα μουσική, χορό και διασκέδαση θα είναι τα τηλεοπτικά προγράμματα που θα προβληθούν το βράδυ της Παραμονής Πρωτοχρονιάς, κρατώντας συντροφιά σε όσους κάνουν αλλαγή του χρόνου στο σπίτι.

Ούτως ή άλλως, η έκρηξη των κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα μας και η επιβολή νέων μέτρων για την αναχαίτιση της πανδημίας, καθώς και της εξάπλωσης της μετάλλαξης Όμικρον, έχουν αλλάξει τα σχέδια πολλών πολιτών που σκόπευαν να γιορτάσουν σε κέντρα διασκέδασης.

Ακολουθούν 6 τηλεοπτικές προτάσεις για απόψε:

Σπίτι με το Mega, στις 21:00 στο MEGA

Λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, το MEGA μάς προσκαλεί στο πιο λαμπερό ρεβεγιόν για να καλωσορίσουμε μαζί το 2022. Την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου στις 21:00, ο Στέλιος Ρόκκος πρωταγωνιστεί σε ένα φαντασμαγορικό εορταστικό πάρτι με αγαπημένες επιτυχίες, καινούργια τραγούδια, ντουέτα-έκπληξη, εκλεκτούς καλεσμένους και πολύ κέφι. Μαζί του η μοναδική Μελίνα Ασλανίδου. Τη βραδιά παρουσιάζει η Δανάη Μπάρκα.

Στο πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν του MEGA θα βρεθούν επίσης δημοφιλείς καλλιτέχνες, οι οποίοι εκπροσωπούν διαφορετικά είδη μουσικής. Ο Μιχάλης Stavento, ο λαουτιέρης τραγουδιστής της Κρήτης Μανώλης Κονταρός, ο Δημήτρης Χρυσοχοΐδης, ο Γιάννης Καψάλης, η Γιώτα Γρίβα και ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας. Ακόμα, αγαπημένα πρόσωπα του MEGA θα ανέβουν στη σκηνή για να στείλουν στους τηλεθεατές τις θερμότερες ευχές τους.

Μία ξεχωριστή εορταστική βραδιά με τον Στέλιο Ρόκκο έρχεται την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο MEGA, για να υποδεχθούμε τη νέα χρονιά με χαρά, μουσική, αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς με τα Καλύτερα Παιδιά, στις 21:00 στον ΣΚΑΙ

Την Παραμονή Πρωτοχρονιάς, ο ΣΚΑΪ φοράει τα γιορτινά του σε μια μοναδική βραδιά όπου θα υποδεχθούμε το 2022 με τραγούδι! Οικοδεσπότης σε αυτό το ξεχωριστό μουσικό ρεβεγιόν είναι ο μοναδικός Γιάννης Πλούταρχος! Το «καλύτερο παιδί» της ελληνικής δισκογραφίας που άλλαξε τη νυχτερινή διασκέδαση και καθιερώθηκε ως ένας από τους πιο αγαπητούς λαϊκούς τραγουδιστές, κλείνει φέτος 25 χρόνια καριέρας και προσκαλεί αγαπημένους καλλιτέχνες στη σκηνή του Αθηνών Αρένα για να υποδεχτούν μαζί μας τη νέα χρονιά.

Πρόσωπα που ο ίδιος αγαπά αλλά όλοι μας θαυμάζουμε, ερμηνεύουν μεγάλες επιτυχίες του και αγαπημένα δικά τους τραγούδια. Σε αυτή τη μοναδική μουσική σύμπραξη συμμετέχουν ο Σταμάτης Γονίδης, ο Θέμης Αδαμαντίδης, η Κατερίνα Στανίση, ο Στέλιος Διονυσίου, η Κωνσταντίνα, ο Νίκος Βουρλιώτης, η Ήβη Αδάμου, ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και η Ζόζεφιν.

Η παραδοσιακή μουσική θα έχει την τιμητική της με μια κορυφαία εκπρόσωπο του είδους, τη Γωγώ Τσαμπά. Ξεχωριστή κρητική νότα στη βραδιά δίνει ο λυράρης και τραγουδιστής Νίκος Ζωιδάκης ενώ σε ρόλο ερμηνευτή απολαμβάνουμε και τον ηθοποιό Μέμο Μπεγνή. Στο πλευρό του Γιάννη Πλούταρχου, η κόρη του Κατερίνα Κακοσαίου.

Dancing with the stars, στις 21:00 στο STAR

Παραμονή Πρωτοχρονιάς, η τελευταία μέρα του χρόνου αλλά με τις μεγαλύτερες ελπίδες, ευχές και προσδοκίες! Ο χρόνος στο Star αλλάζει με τον καλύτερο τρόπο, χορεύοντας! Το «Dancing With The Stars» αλλάζει ημέρα προβολής και χορεύει στους ρυθμούς της Παρασκευής.

Λάμψη, ανατροπές, ρυθμός και πολλές – πολλές υπέροχες εκπλήξεις, συνθέτουν την πιο ξεχωριστή βραδιά, που υπόσχεται πολύ χορό, διασκέδαση και αγαπημένους καλεσμένους. Το μεγαλύτερο χορευτικό και μουσικό party γίνεται στο Star Παραμονή Πρωτοχρονιάς. Η… τράπουλα του διαγωνισμού ανακατεύεται για τα καλά! Έτσι, με αφορμή το εορταστικό κλίμα της βραδιάς του Πρωτοχρονιάτικου Ρεβεγιόν, αλλάζει η σύνθεση των ζευγαριών για μία και μοναδική φορά. Τα 7 αστέρια του «Dancing With The Stars», αλλάζουν χορευτικό παρτενέρ και δοκιμάζονται σε κάτι εντελώς διαφορετικό, με νέα ζευγάρια.

Όμως λίγο πριν το 2021 μας αποχαιρετίσει, o μοναδικός Tonis Sfinos διοργανώνει το πιο ξέφρενο και ανεπανάληπτο μουσικό party με τραγούδια «κλασικά, χορευτικά και αγαπημένα». Μαζί του τραγουδούν και τα αστέρια του show ενώ δε λείπουν και οι ανατρεπτικές «συναντήσεις»! Οι 16 επαγγελματίες χορευτές του «Dancing With The Stars» λάμπουν στο ballroom παρουσιάζοντας μία πολύ glam and style χορογραφία! Και η στιγμή, που όλοι περιμένουν με κομμένη την ανάσα, έφτασε! Λίγο πριν το 2021 γίνει γλυκιά ανάμνηση, η Βίκυ Καγιά και ο κριτής του «Dancing With The Stars» Jason Roditis, κάνουν πραγματικότητα την υπόσχεση, που έχουν δώσει! Θα χορέψουν μαζί και θα μας ξετρελάνουν με την πιο εντυπωσιακή χορογραφία του show!

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά για να υποδεχτούμε το 2022 μαζί με τον Ηλία Βρεττό! Ο αγαπημένος τραγουδιστής έρχεται στο ballroom του «Dancing With The Stars» και τραγουδά όλα όσα έχουμε αγαπήσει και ξεχωρίσει. Μεγάλες μουσικές επιτυχίες μας παρασύρουν στην πιο χαρούμενη και όμορφη γιορτή!

Ένα τραγούδι ακόμα, στις 21:00 στο OPEN

Ο Γιώργος Θεοφάνους έχει ετοιμάσει μοναδικές εκπλήξεις και υποδέχεται την Παραμονή Πρωτοχρονιάς, Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου στις 21:00 στο OPEN, τον Ηλία Βρεττό, τον Δημήτρη Κοντολάζο, την Κωνσταντίνα, τη Χριστίνα Μαραγκόζη και τον Λευτέρη Πανταζή σε μία βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.

Στην παρέα τους είναι και τα αγαπημένα νέα παιδιά του Γιώργου, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Γιάννης Γρόσης, ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης και η Βάλια Σωμαράκη. Η βραδιά όμως κρύβει ακόμα πολλές εκπλήξεις, ανάμεσα σε αυτές, είναι και η Φιλαρμονική του Δήμου Αγρινίου που ήρθε αποκλειστικά για το «Ένα Τραγούδι Ακόμα».

Το «Ένα Τραγούδι Ακόμα» καλωσορίζει τη νέα χρονιά με πολλή μουσική, πολύ κέφι και με λαμπερούς καλεσμένους, οι οποίοι με τις μοναδικές ερμηνείες τους απογειώνουν την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο OPEN. Ο Γιώργος Θεοφάνους υπόσχεται μια μαγική βραδιά, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και πολλά τραγούδια ακόμα…

Δυνατά με τον Κωστή Μαραβέγια, στις 22:00 στην ΕΡΤ1

Η Παραμονή της Πρωτοχρονιάς είναι η ημέρα που όλοι θέλουν να βρεθούν, να γιορτάσουν, να διασκεδάσουν με τους αγαπημένους τους. Γι’ αυτό ο Κωστής κάλεσε στο πλατό της εκπομπής τους πιο αγαπημένους φίλους της ζωής του, για να υποδεχθούν μαζί το 2022. Ο Πάνος Μουζουράκης, η Κατερίνα Παπουτσάκη, ο Δημήτρης Μοθωναίος, ο Θανάσης Αλευράς και φυσικά η Τόνια Σωτηροπούλου είναι «το παρεάκι», οι «φίλοι», «οι κολλητοί» του Κωστή που θα βρεθούν στο «ΔΥΝΑΤΑ» για να περάσουν ένα αξέχαστο βράδυ.

Ανεβαίνουν στο stage, τραγουδούν, χορεύουν, διασκεδάζουν και υποδέχονται τη νέα χρονιά με ατελείωτο κέφι, ρυθμό και θετική ενέργεια. Στην παρέα τους θα προστεθούν η υπέροχη Ελένη Τσαλιγοπούλου, η οποία θα ερμηνεύσει πολυαγαπημένα τραγούδια με τον δικό της μοναδικό τρόπο, ο κορυφαίος δεξιοτέχνης του μπουζουκιού Μανώλης Καραντίνης σε μία μουσική συνεργασία έκπληξη με τον Κωστή, το συγκρότημα «Σουαρέ» που μαζί με την παρέα του Κωστή θα προσφέρουν αξέχαστες ρεμπέτικες μελωδίες και μία από τις κορυφαίες μπάντες της χώρας, η εκπληκτική μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού!

Μία ξεχωριστή βραδιά μεταξύ φίλων και αγαπημένων, στην πιο όμορφη στιγμή της χρονιάς. Όπου το μόνο που μετράει είναι η παρέα, η αγάπη και η ελπίδα για μία καλύτερη χρονιά. Ο Κωστής, η Τόνια, ο Πάνος, η Κατερίνα, ο Δημήτρης, ο Θανάσης, η Ελένη, ο Μανώλης, οι «Σουαρέ» και η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού σας υπόσχονται την πιο κεφάτη, διασκεδαστική και ανατρεπτική Παραμονή Πρωτοχρονιάς, στην ΕΡΤ1, την Παρασκευή 31/12 στις 22.00.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο ΚΠΣΙΝ, στις 23:15 στην ΕΡΤ2

Παραμονή Πρωτοχρονιάς, Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021, στις 23:15, η ΕΡΤ2 συνδέεται με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και μεταδίδει απευθείας τις εκδηλώσεις για την υποδοχή του Νέου Έτους. Όπως κάθε Παραμονή Πρωτοχρονιάς, ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ φτάνει στο απόγειο της λάμψης του με ένα εντυπωσιακό θέαμα πυροτεχνημάτων, αλλά και με χορογραφίες από τα Σιντριβάνια στο Κανάλι!

Τα Σιντριβάνια υποδέχονται και αυτά το νέο έτος με φωτεινές χορογραφίες και μας καλούν να απολαύσουμε ένα αξέχαστο θέαμα με αγαπημένες μελωδίες. Οικοδέσποινα της γιορτής είναι η ηθοποιός Νάντια Κοντογεώργη.

Το εορταστικό πρόγραμμα του ΚΠΙΣΝ θα μεταδοθεί ζωντανά από τη συχνότητα της ΕΡΤ2 αλλά και τον ιστότοπο snfcc.org. Στο πρόγραμμα για τους τηλεθεατές της ΕΡΤ2 συμμετέχει και η Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) με μαγνητοσκοπημένα αποσπάσματα από παραστάσεις όπερας και χορού. Η ΕΛΣ παρουσιάζει, από το πλούσιο αρχείο της GNO TV, άριες από τη «Μαντάμα Μπατερφλάι» του Τζάκομο Πουτσίνι, τον «Ντον Τζοβάνι» και τους «Γάμους του Φίγκαρο» του Β. Α. Μότσαρτ, τον «Αντρέα Σενιέ» του Ουμπέρτο Τζορντάνο, την «Κάρμεν» του Ζορζ Μπιζέ, μία χορογραφία από τους «Ελληνικούς χορούς» του Νίκου Σκαλκώτα, αλλά και μία ιδιαίτερη χορογραφία πάνω στον Γ. Σ. Μπαχ.

Συμμετέχουν σπουδαίοι ερμηνευτές διεθνούς ακτινοβολίας, η Ορχήστρα, η Χορωδία, το Μπαλέτο και η Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Μετά τη φαντασμαγορική αλλαγή του χρόνου, η μετάδοση θα συνεχιστεί με τη μαγνητοσκοπημένη συναυλία «Χριστούγεννα με μουσικές της Αυτοκρατορικής Βιέννης», που έδωσε η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, τη Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου στην Αίθουσα «Σταύρος Νιάρχος».

