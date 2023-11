Το “The Legend of Zelda” έρχεται στη μεγάλη οθόνη

Η σειρά ηλεκτρονικών παιχνιδιών «The Legend of Zelda» γίνεται ταινία, σε σκηνοθεσία Ουές Μπαλλ.

Μια live-action ταινία βασισμένη στην επιτυχημένη σειρά ηλεκτρονικών παιχνιδιών «The Legend of Zelda» είναι στο στάδιο της παραγωγής, όπως επιβεβαίωσε ο ιαπωνικός κολοσσός Nintendo μετά την τεράστια επιτυχία της ταινίας «Super Mario Bros» με εισπράξεις πάνω από $1 δισ. στο παγκόσμιο box office.

Ο Ουές Μπαλλ (Wes Ball), γνωστός από την τριλογία «The Maze Runner» και τη νέα ταινία δράσης «Kingdom of the Planet of the Apes» θα υπογράψει τη σκηνοθεσία της μεγάλης παραγωγής, στην οποία ο γίγαντας των ηλεκτρονικών παιχνιδιών θα ενώσει τις δυνάμεις του με την Sony Pictures Entertainment, που θα αναλάβει και τη διανομή παγκοσμίως.

Ο Ιάπωνας δημιουργός του «Legend of Zelda» Σιγκέρου Μιγιαμότο (Shigeru Miyamoto) θα είναι στη παραγωγή μαζί με τον πρώην επικεφαλής των Marvel Studios και παραγωγό του βραβευμένου με Όσκαρ «Spider-Man: Into the Spiderverse», ‘Αβι ‘Αραντ (Avi Arad).

«Εργάζομαι εδώ και πολλά χρόνια πάνω στην live-action ταινία του «The Legend of Zelda» με τον ‘Αβι ‘Αραντ, ο οποίος έχει δημιουργήσει πολλές ταινίες μεγάλης επιτυχίας» ανέφερε ο Μιγιαμότο σε δήλωσή του στο X, πρώην Twitter. «Θα χρειαστεί χρόνος μέχρι την ολοκλήρωσή της, αλλά ελπίζω να ανυπομονείτε να τη δείτε» πρόσθεσε.

Είναι ένα από τα πιο αγαπημένα franchise gaming όλων των εποχών έχοντας πουλήσει περισσότερα από 130 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο από το ντεμπούτο του, τον Φεβρουάριο του 1986 δια χειρός Σιγκέρου Μιγιαμότο και Τακάσι Τεζούκα.