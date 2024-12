Την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου το 4th WOMEN-DIVERSITY & INCLUSION FORUM στο Divani Caravel Hotel

Το συνέδριο θα συντονίσει η Χρύσα Βουλγαρίδου, Strategy & Risk Director, CRISIS MONITOR.

Η CLEON Conferences & Communications διοργανώνει το 4th WOMEN – DIVERSITY & INCLUSION FORUM, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του The Boardroom και του Hellenic Association of Women in Culture & Tourism. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024 στο Divani Caravel Hotel.

Ώρα προσέλευσης: 09:30

Ώρα διεξαγωγής: 10:00 – 16:00

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Ελεονώρα Μελέτη, Member of the European Parliament, Coordinator in the Committee on Women’s Rights and Gender Equality, Journalis

Βασιλική Λαζαράκου, Chair at Hellenic Capital Market Commission

Ράνια Αικατερινάρη, President of the Executive Committee & Vice-President of the Board of SEV Hellenic Federation of Enterprises

Ρόδη Κράτσα, Former Vice-president of the European Parliament

Χριστίνα Αλογογιάννη, Head of GCC HR Business Partering, TITAN

Ιωάννα Βογδάνη, Economist

Εμμανουέλα Γεωργιτσοπούλου, HR Head Greece, CSE MCO Diversity, Equity & Inclusion Lead, People & Culture, Sanofi

Χριστίνα Γιοβάνη, Board Chair, Advisory Board Member, Certified Non-Executive Board Member, ADMIE Holding S.A.

Αντιγόνη Γιόκαρη, Director Administration and Internal Services – Member of BoD, Aktor Group of Companies

Δρ. Νικόλας Χ. Κακογιάννης, Managing Director, ResNovae Sustainability & Investment Consultants

Τζέννυ Καμαράδου, HR Development Consulting & Training Occupational Psychology & DEI Strategy

Χρύσα Ι. Καρακόιδα, Senior Legal & Compliance Professional at INTERAMERICAN

Ιωάννα Καρατζόγλου, Product Manager robotics ItemPiQ, Swisslog

Παναγιώτα Λαμπροπούλου, Executive Director, UN Global Compact Network Greece

Άννα Μαμαλάκη, Organizational Design and Transformation Principal Consultant

Ιωάννης Μαρκέτος, Lecturer at Democritus University of Thrace, MBA, Founder & CEO MRK Consulting

Ευγενία Μελέα, Chief People, Culture & Sustainability Officer, Principia Energy

Γιώργος Μπερσής, Country Human Resources Director, Hellenic Duty Free Shops

Ιωάννα- Αλεξία Μπέτση, Chief of Staff, Frigoglass Group

Mάρθα Μυλωνά, Organizational Consultant & Executive Coach, Honorary President GPMA

Έλενα Παπαδονικολάκη, Chair at the Boardroom and Founder at the Boutique Setters

Ντέπη Παπάζογλου, Group Commercial Director, 24Media

Τζούλη Σίμου, Head of Data Management, Elpedison S.A., Greek Chapter Director of Global Women In Tech

Κωνσταντίνα Σκαναβή, Professor in Environmental Communication and Education, University of West Attica

Ιωάννα Τσίτουρα, Chief HR Officer, Attica Bank

Παναγιώτα Τσιφουρντάρη, Corporate Affairs & Sustainability Director Vivartia Group

Ιωάννα Φαναριώτη, Head of Talent EY Greece & South CESA Cluster

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Πολυμορφία στα Διοικητικά Συμβούλια ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: The Role of Diverse Management Teams in Achieving Sustainable Growth

ENOTHTA IΙΙ: Στρατηγικές ενσωμάτωσης του D&I στην εταιρική κουλτούρα και η σημασία της διατμηματικής συνεργασίας στο εσωτερικό των οργανισμών

ENOTHTA IV: D&I – Βιωματικές εμπειρίες

Το συνέδριο θα συντονίσει η Χρύσα Βουλγαρίδου, Strategy & Risk Director, CRISIS MONITOR

Silver Sponsors: ATTICA BANK, Duty Free Shops, Interwetten

Bronze Sponsors: ΕΥ, ΕΥΔΑΠ, Vivartia, Theofylaktos

Supporter: Jobistas

Communication Partner: Crisis monitor

Communication Sponsors: insider.gr, jenny.gr, Say yes to the press, επιχειρώ, flash.gr,

Action 24, Business Events Calendar, Financial Report

Για το τελικό πρόγραμμα επισκεφθείτε: https://conferences.cleon.gr/4thWomenForum#/