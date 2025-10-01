Η Snapchat θα χρεώνει τους χρήστες για κάτι πάρα πολύ απλό

Η Snapchat ανακοίνωσε νέες χρεώσεις για την αποθήκευση φωτογραφιών και βίντεο, προκαλώντας αντιδράσεις από τους χρήστες της εφαρμογής.

Η Snapchat ανακοίνωσε ότι ότι πλέον οι χρήστες που έχουν αποθηκευμένα περισσότερα από 5 gigabytes (GB) φωτογραφιών και βίντεο στην λειτουργία Memories θα πρέπει να πληρώσουν για να τα διατηρήσουν διαθέσιμα. Αυτή η αλλαγή έρχεται μετά από χρόνια όπου οι χρήστες είχαν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν δωρεάν το περιεχόμενο τους.

Αν και η εφαρμογή ανακοίνωσε ότι η αλλαγή θα εφαρμοστεί παγκοσμίως με σταδιακή διανομή, οι χρήστες στα social media αντέδρασαν έντονα, κατηγορώντας την εταιρεία για «πλεονεξία».

Η μητρική εταιρεία της Snapchat, η Snap, δεν αποκάλυψε πόσο ακριβώς θα κοστίζουν τα νέα σχέδια αποθήκευσης για τους χρήστες στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναφέροντας μόνο ότι η αλλαγή θα γίνει ως μέρος μιας «σταδιακής παγκόσμιας διανομής». Ωστόσο, το TechCrunch μετέφερε πως το αρχικό σχέδιο αποθήκευσης 100GB θα κοστίζει 1,99 δολάρια το μήνα, ενώ η συνδρομή Snapchat+ με 250GB αποθηκευτικού χώρου θα κοστίζει 3,99 δολάρια.

Η αλλαγή αυτή έχει προκαλέσει μεγάλη απογοήτευση στους χρήστες, ειδικά εκείνους που έχουν χρησιμοποιήσει τον δωρεάν αποθηκευτικό χώρο για αρκετά χρόνια και τώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλούς λογαριασμούς.

Ορισμένοι χρήστες εξέφρασαν την αντίθεσή τους, λέγοντας ότι ήταν αδύνατο να διατηρήσουν το περιεχόμενο τους όταν είχαν δημιουργήσει τεράστια αρχεία δεδομένων. Αντιδράσεις υπήρξαν και για την αναγκαστική επιλογή των χρηστών να επιλέξουν μεταξύ της πληρωμής για συνδρομή ή της απώλειας του αποθηκευμένου περιεχομένου τους.

Η απάντηση της Snapchat και οι λόγοι πίσω από την αλλαγή

Η Snap παραδέχτηκε ότι «δεν είναι ποτέ εύκολο να περάσεις από την παροχή μιας δωρεάν υπηρεσίας στο να πληρώνεις για αυτήν», ωστόσο, υποστηρίζει ότι η αλλαγή αυτή θα είναι «αντάξια της αξίας» για τους χρήστες, αφού οι νέες δυνατότητες θα επιτρέψουν στην εταιρεία να συνεχίσει να επενδύει στην ανάπτυξη της λειτουργίας Memories και να την κάνει καλύτερη για όλη την κοινότητα.

Η εταιρεία σημείωσε επίσης ότι περισσότερα από ένα τρισεκατομμύριο Memories έχουν αποθηκευτεί από τους χρήστες από την εισαγωγή της λειτουργίας πριν από σχεδόν δέκα χρόνια, και αυτό αποτελεί έναν λόγο για την αλλαγή της πολιτικής αποθήκευσης.

Όπως γράφει το BBC, η λειτουργία Memories επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύουν φωτογραφίες και βίντεο που είχαν δημοσιευτεί για 24 ώρες ή λιγότερο στην πλατφόρμα, δίνοντάς τους την ευκαιρία να τα αναδημοσιεύσουν ως «αναμνήσεις» ή «throwback» αργότερα. Για εκείνους που έχουν αποθηκεύσει περισσότερα από 5GB, η Snapchat θα τους προειδοποιήσει να αναβαθμίσουν σε ένα σχέδιο αποθήκευσης 100GB, το οποίο θα είναι το νέο κατώτατο όριο για την αποθήκευση δεδομένων.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι θα παρέχει προσωρινή αποθήκευση για 12 μήνες στους χρήστες που ξεπερνούν το όριο των 5GB, ενώ θα επιτρέπεται η λήψη του περιεχομένου στην τοπική συσκευή τους.

Η Snap δήλωσε ότι οι περισσότεροι χρήστες του Snapchat δεν θα επηρεαστούν από την αλλαγή, καθώς η πλειονότητα των χρηστών έχει λιγότερο από 5GB αποθηκευμένων δεδομένων. Παρά τις διαμαρτυρίες, η εταιρεία υποστηρίζει ότι η μετάβαση σε μια πληρωμένη υπηρεσία αποθήκευσης είναι αναπόφευκτη για τα κοινωνικά μέσα, δεδομένου ότι η τάση είναι να αποθηκεύουμε περισσότερο περιεχόμενο με την πάροδο του χρόνου.