Η “τρομακτική ανησυχία” του MrBeast για τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης

Ο MrBeast εξέφρασε ανοιχτά τις ανησυχίες του για την ταχεία πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία μπορεί να επηρεάσει δραματικά τους δημιουργούς περιεχομένου.

Ο μεγαλύτερος YouTuber στον κόσμο, “MrBeast”, γνωστός και ως Jimmy Donaldson, δήλωσε ότι η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI) είναι «τρομακτική» για τους «εκατομμύρια δημιουργούς που βιοπορίζονται από τη δημιουργία περιεχομένου».

Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, που μπορούν να δημιουργούν πλήρη βίντεο από απλές οδηγίες κειμένου, έχουν κάνει εντυπωσιακή πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Το πιο πρόσφατο εργαλείο, το OpenAI’s Sora, που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα, έχει τραβήξει την προσοχή λόγω της ευκολίας με την οποία μπορεί κανείς να αναπαράγει προστατευμένα με πνευματικά δικαιώματα χαρακτήρες και υλικό.

Ο MrBeast χρησιμοποίησε τα κοινωνικά μέσα για να εκφράσει την ανησυχία του σχετικά με το μέλλον του, ρωτώντας τι θα συμβεί στους δημιουργούς σαν εκείνον «όταν τα βίντεο που παράγονται από AI είναι εξίσου καλά με τα κανονικά».

Οι φόβοι για την επίδραση της AI στην αγορά εργασίας είναι διάχυτοι, και ιδιαίτερα έντονοι στις δημιουργικές βιομηχανίες. Στον κινηματογράφο και τη βιομηχανία βιντεοπαιχνιδιών, υπήρξε έντονη αντίδραση κατά της χρήσης της AI. Αυτοί οι φόβοι αναζωπυρώθηκαν πρόσφατα με την εμφάνιση της πρώτης «AI ηθοποιού», προκαλώντας αντιπαραθέσεις.

Ωστόσο, η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται ευρέως στους ίδιους τομείς. Για παράδειγμα, το YouTube προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης γενετικής AI για τους δημιουργούς περιεχομένου, περιλαμβανομένων εργαλείων όπως το Veo της Google για τη δημιουργία βίντεο. Επιπλέον, η AI μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αυτόματη δημιουργία υποτίτλων ή για τη βελτίωση ιδεών και σεναρίων.

Η AI και η δημιουργία περιεχομένου

Ορισμένα βίντεο στο YouTube είναι πλήρως δημιουργημένα από AI, όπως τα μεγάλα βίντεο που χρησιμοποιούνται για χαλάρωση ή για ύπνο, όπως εξηγεί στο BBC ο Lars Erik Holmquist, καθηγητής Σχεδίασης και Καινοτομίας στο Πανεπιστήμιο Nottingham Trent. Ωστόσο, «η γενική τάση που βλέπουμε με την AI είναι ότι κάνει τη δημιουργικότητα πολύ πιο φτηνή», προσθέτει.

Όσον αφορά δημιουργούς σαν τον MrBeast, η πιθανότητα αντικατάστασής τους από βίντεο που παράγονται από AI φαίνεται απίθανη. «Η ιδέα του είναι να κάνει τους ανθρώπους να κάνουν άβολα ή επικίνδυνα πράγματα για χρήματα – και αν δεν ήταν αληθινό, κανείς δεν θα το παρακολουθούσε», λέει ο καθηγητής Holmquist.

Ωστόσο, η AI μπορεί να είναι χρήσιμη για δημιουργούς όπως ο MrBeast στο παρασκήνιο, σε τομείς όπως η παραγωγή ή τα γραφικά. Ο ίδιος δοκίμασε κάτι τέτοιο νωρίτερα φέτος, κυκλοφορώντας ένα εργαλείο AI που δημιουργούσε μικρογραφίες (thumbnails) για βίντεο. Η κίνηση αυτή, όμως, αντιμετώπισε σφοδρές αντιδράσεις από άλλους δημιουργούς, οι οποίοι τόνισαν την αμφιλεγόμενη φύση της γενετικής AI, που εκπαιδεύεται με δεδομένα προστατευμένα από πνευματικά δικαιώματα, χωρίς να αποδίδεται καμία αμοιβή στους δημιουργούς.

Μετά την αντιπαράθεση, ο MrBeast απομάκρυνε τα εργαλεία από την πλατφόρμα ανάλυσης του και αντ’ αυτού παραχώρησε συνδέσμους σε ανθρώπινους σχεδιαστές.

Το Veo, το εργαλείο δημιουργίας βίντεο της Google, εκπαιδεύεται σε μια υποκατηγορία βίντεο του YouTube – αν και δεν είναι γνωστό πόσα από αυτά τα βίντεο περιλαμβάνουν το περιεχόμενο του MrBeast, ούτε πόσο μεγάλο είναι το σύνολο των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση.