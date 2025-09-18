Κινέζοι δημοσίευσαν βίντεο με ανθρωποειδές ρομπότ να περνάει το “τεστ βίας”

Πανεπιστήμιο της Κίνας δοκίμασε ανθρωποειδές ρομπότ που διακρίνεται στην ενισχυτική μάθηση, σε “τεστ βίας”, για να ανακαλύψει τα όρια του.

H αγορά των ανθρωποειδών ρομπότ έχει πάρει “φωτιά”, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν πως οι παραγγελίες θα ξεπεράσουν τις 30.000 μονάδες, εντός του 2025. Αριθμός που είναι δέκα φορές μεγαλύτερος από εκείνον του 2024.

Τα προϊόντα που δημιουργούνται προορίζονται για διάφορες χρήσεις, από οικιακούς βοηθούς έως εκείνα που αναλαμβάνουν τις μεταφορές πακέτων σε αποθήκες.

Το Εργαστήριο Ενεργών Ευφυών Συστημάτων (ACT) του Southern University of Science and Technology (SUSTech) στο Σενζέν της Κίνας, ετοιμάζει έναν “μαχητή”.

Ο καθηγητής He Kong και η ομάδα του δημοσίευσαν βίντεο, με το δημιούργημα τους να υποβάλλεται σε ένα “τεστ βίας”, που είχε ως στόχο να τσεκάρει τα όρια του.

Όπως θα δείτε στο βίντεο που έγινε viral, το GI, το οποίο διαθέτει την ικανότητα της ενισχυτικής μάθησης και άρα μπορεί να αποκτάει νέες δεξιότητες, πολύ γρήγορα μπορεί να αντέξει dropkick, χωρίς να πέσει.

Την ίδια ώρα, δεν είχε οπτική επαφή με τον αντίπαλο του (χτυπούσε στον αέρα), ενώ λίγο έλειψε να βρεθεί στο έδαφος, σκοντάφτοντας σε ένα πλακάκι. Βρήκε την ισορροπία του, σε διάστημα μικρότερο του δευτερολέπτου.