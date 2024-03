Πέντε αποδράσεις κοντά στην Αθήνα αν δεν έχεις κανονίσει τίποτα για τριήμερο

Πού μπορείς να πας ακόμη και την τελευταία στιγμή το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας ή την 25η Μαρτίου.

Αυτός ο μήνας θεωρείται για τους εργαζόμενους ένας από τους καλύτερους αυτής της χρονιάς αφού «μετρά» δύο απανωτά τριήμερα δίνοντάς μας την ευκαιρία για ξεκούραση και… αποδράσεις.

Αν, όμως, αυτές οι «ημέρες ανάσας» δεν σε έχουν βρει με εισιτήρια στο χέρι και δεν έχεις οργανώσει κάποιο ταξίδι με φίλους ή οικογένεια, σου έχουμε μερικές οικονομικές προτάσεις της τελευταίας στιγμής. Πού μπορείς να πας ακόμη για λιγότερο από 24 ώρες και να «γεμίσεις» τις μπαταρίες σου;

5 προορισμοί κοντά στην Αθήνα για να επισκεφτείς

1. Αίγινα

Τα δρομολόγια για το νησί αυτό είναι αρκετά τακτικά και μπορείς να αναχωρήσεις από τον Πειραία νωρίς το πρωί και να επιστρέψεις με το τελευταίο δρομολόγιο. Στην Αίγινα μπορείς να απολαύσεις μία χαλαρή βόλτα δίπλα στη θάλασσα και να ανακαλύψεις τα γραφικά στενά παράλληλα του λιμανιού ενώ απολαμβάνεις παγωτό φιστίκι. Επίσης, μπορείς να επισκεφτείς τον Ναό του Απόλλωνα και το μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου. Λίγο πριν επιβιβαστείς στο καράβι για την επιστροφή στην πόλη, προμηθεύσου διάφορες λιχουδιές με βασικό συστατικό το φιστίκι.

iStock

2. Λίμνη Τσιβλού

Φτιάξε την απόλυτη playlist για τη διαδρομή και ξεκίνα να οδηγάς προς την λίμνη Τσιβλού αν θες να έρθεις πιο κοντά στη φύση και να απολαύσεις το πρώτο πικ νικ της φετινής άνοιξης. Πρόκειται για μια από λίγες ορεινές και αρκετά εντυπωσιακές λίμνες της Πελοποννήσου.

Σε απόσταση περίπου δέκα χιλιομέτρων μακριά θα βρεις ένα από τα πιο γνωστά χωριά της Πελοποννήσου και της Αχαΐας, τη Ζαρούχλα. Κάνε μια στάση για να σεργιανίσεις στα δρομάκια του χωριού. Ένα χωριό πνιγμένο στα έλατα. Ένας ελληνικός ζεστός παραδοσιακός καφές με λίγο κορμό σοκολάτας είναι απαραίτητα για να σε γεμίσουν με ενέργεια για τον δρόμο της επιστροφής.

iStock

3. Παύλιανη

Ένας προορισμός που έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστός, τα τελευταία χρόνια, μέσω των social media. Για να φθάσεις στο Πάρκο της Παύλιανης θα χρειαστείς περίπου 2,5- 3 ώρες οδήγηση και έπειτα μια ήπια φυσική κατάσταση για να το ανακαλύψεις όλο. Θα περπατήσεις πάνω από διάφορες ξύλινες γραφικές γέφυρες, θα διαβάσεις (και θα φωτογραφίσεις) ευφάνταστες πινακίδες με πληφορορίες και αστεία γνωμικά και θα αισθανθείς ξανά παιδί κάνοντας κούνια πάνω από ρυάκια και απολαμβάνοντας τους ήχους της φύσης από την αιώρα σου. Οι φας του Game of Thrones δεν παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής αν δεν καθίσουν στον «σιδερένιο Θρόνο» του πάρκου.

Aris Oikonomou/SOOC

Το Εθνικό Πάρκο Οίτης είναι εξίσου υπέροχο και γεμάτο έλατα. Ενώ κάποιοι κάνουν ιππασία ή πεζοπορία εσύ μπορείς να απολαύσεις τον καφέ ή το γλυκό σου στο Καταφύγιο. Ο κορμός σοκολάτας του είναι ιδιαίτερα φημισμένος και μαμαδίστικος (thank us later).

Στιγμιότυπα από χριστουγεννιάτικο ταξίδι στην περιοχή της Παύλιανης, Δεκέμβριος 2022. Aris Oikonomou/SOOC

4. Βυτίνα

Στους ιδανικούς προορισμούς για μονοήμερη εκδρομή συγκαταλέγεται και η Βυτίνα. Από τα πιο γραφικά, παραδοσιακά αλλά και τουριστικά χωριά του Μαινάλου. Παλιά πέτρινα αρχοντικά µαρτυρούν την ξεχωριστή αρχιτεκτονική του τόπου, ενώ στην καρδιά του χωριού η ολοζώντανη κεντρική πλατεία –µε το µπρούτζινο άγαλµα του πρωτοπόρου Βυτιναίου µαθητή της Αντίστασης Ματθαίου Πόταγα– συγκεντρώνει γύρω της παραδοσιακά ταβερνάκια, ατµοσφαιρικά cafés και τουριστικά µαγαζάκια µε τοπικά προϊόντα.

iStock

Αν ο χρόνος στο επιτρέπει μπορείς να επισκεφτείς και την Ιερά Μονή Αγίου Προδρόμου, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στη Βυτίνα και τη Δημητσάνα. Ιδρύθηκε τον 12ο αιώνα και είναι από τα πιο όμορφα μοναστήρια της Πελοποννήσου.

5. Πόρτο Χέλι

Μία μονοήμερη στην ελληνική ριβιέρα ίσως σου φτιάξει τη διάθεση και σε κάνει να μετράς και επίσημα πλέον για τις πρώτες βουτιές του καλοκαιριού. Ο καιρός προμηνύεται ιδανικός για τα επόμενα δύο τριήμερα οπότε γιατί να μην οργανώσεις μία μονοήμερη εκδρομή στο Πόρτο Χέλι και την Ερμιόνη. Αν δεν θες να κάνεις απολύτως τίποτα και απλά να ηρεμήσεις πίνοντας και τρώγοντας, σου το προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Διαφόρων ειδών δέντρα και πολύχρωμα λουλούδια σκεπάζουν τους διαδοχικούς λοφίσκους αλλά και όλη την ακτογραμμή με τους ατελείωτους τιρκουάζ πριβέ κολπίσκους.

iStock

Αν κάποιος από την παρέα διαθέτει δίπλωμα οδήγησης σκάφους και ο καιρός το επιτρέπει, μπορείτε να νοικιάσετε ένα μικρό σκαφος (όπως ο Χριστόφορος και η Κλέλια Ανδριολάτου στο Maestro) και να ανακαλύψετε όλους τους κόλπους της περιοχής.