Ταξίδι για δύο στις 6 πιο μικρές χώρες της Ευρώπης

Μάλτα, Λίχτενσταϊν, Σαν Μαρίνο, Μονακό, Ανδόρρα, Βατικανό. Το μόνο κοινό σε αυτές τις χώρες είναι ότι είναι εξαιρετικά μικρές σε έκταση. Όμως, πραγματικά η κάθε μία έχει τα στοιχεία που μπορούν να μαγέψουν ένα ζευγάρι.

Η περιπέτειά μας ξεκινά στη Μάλτα, ένα μικρό αλλά γεμάτο ζωή νησί πλάτους 316 τ.χλμ. Μόλις βγαίνεις από το αεροδρόμιο, ο ήλιος αντανακλά πάνω στα πλακόστρωτα σοκάκια της Βαλέτας και η αλμύρα της θάλασσας πλημμυρίζει ιώδιο. Τα μπαρόκ κτίρια λάμπουν στο φως του απογεύματος, ενώ οι ήχοι των κουδουνιών από τις εκκλησίες και των ανθρώπων που περπατούν στα στενά δίνουν ζωή στην πόλη.

Στους Upper Barrakka Gardens, η θέα του Grand Harbour σε μαγεύει: τα γιοτ και τα παλιά φρούρια που αντικατοπτρίζονται στο νερό μοιάζουν σαν ζωγραφιά. Στο μεσημεριανό σου δοκιμάζεις Fenek, κουνέλι στιφάδο μαγειρεμένο με κρασί και μυρωδικά· το άρωμα του δεντρολίβανου και του σκόρδου σε καλεί να γευτείς την παράδοση της Μάλτας.

Στη συνέχεια, περπατάς στα σοκάκια της Μεδίνα· ο ήχος των βημάτων σου στα πλακόστρωτα, το άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού από μικρές φούρνους και οι πολύχρωμες πόρτες των σπιτιών σε κάνουν να νιώθεις σαν ταξιδιώτης στον χρόνο. Η μέρα κλείνει με Pastizzi, τραγανά σφολιατοειδή γεμιστά με ρικότα ή μπιζέλι, και τον ήχο των γέλιων από τα καφέ που ανοίγουν τα τραπέζια τους στους δρόμους.

Μάλτα Istock

Μετά από λίγες μέρες, πετάς στο Λίχτενσταϊν, μια αλπική χώρα 160 τ.χλμ., όπου τα πράσινα λιβάδια συναντούν τα χιονισμένα βουνά. Στο Vaduz, το Βασιλικό Κάστρο φαίνεται από μακριά σαν να φυλάει την πόλη· οι ήχοι του ανέμου ανάμεσα στα δέντρα και τα τσιριχτά πουλιά δημιουργούν μια γαλήνια ατμόσφαιρα. Στο Μουσείο Κουνστάλε, οι πίνακες και τα γλυπτά προσφέρουν μια αντιστροφή του φυσικού τοπίου, μια βουτιά στη φαντασία.

Στην ύπαιθρο, η πεζοπορία στα Άλπεια σε βάζει σε έναν κόσμο όπου το πράσινο των λιβαδιών και το λευκό του χιονιού συναντιούνται· οι ήχοι των ρυακιών και το κροτάλισμα των πέτρινων μονοπατιών κάτω από τα βήματά σου δημιουργούν μια μελωδία φύσης. Στο μεσημεριανό, το Käsknöpfle με το τυρί να λιώνει στο στόμα και τα καραμελωμένα κρεμμύδια να γεμίζουν τη μύτη σου, και το Ribel, με το άρωμα του ψημένου καλαμποκιού, σε κάνουν να αισθανθείς κομμάτι αυτής της μικρής αλλά γεμάτης χώρας.

Λίχτενσταϊν Istock

Η διαδρομή συνεχίζεται στο Σαν Μαρίνο, μόλις 61 τ.χλμ., όπου η γοητεία των τριών κάστρων – Guaita, Cesta και Montale – σε υποδέχεται στον Monte Titano. Ο άνεμος φυσάει ανάμεσα στις πέτρινες επάλξεις, τα πολύχρωμα πανιά των μικρών μαγαζιών κυματίζουν, και η θέα σε γεμίζει δέος.

Το μεσημεριανό περιλαμβάνει Nidi di Rondine, ζυμαρικά γεμιστά με κιμά και σάλτσα ντομάτας, και η Torta Tre Monti, με τη σοκολάτα και τις στρώσεις βάφλας, μοιάζει σαν μικρό γλυκό κομμάτι της χώρας στο πιάτο σου. Οι ντόπιοι περπατούν στα σοκάκια, μιλούν χαμηλόφωνα και προσφέρουν μια αίσθηση ζεστασιάς σε κάθε βήμα.

Σαν Μαρίνο Istock

Στη συνέχεια, φτάνεις στο Μονακό, την πολυτελή χώρα των μόλις 1,95 τ.χλμ. Το Παλάτι του Πρίγκιπα στέκεται επιβλητικό, ενώ η αλλαγή φρουράς συνοδεύεται από το ρυθμικό χτύπο των στρατιωτών. Στο λιμάνι, τα γιοτ λαμπυρίζουν στον ήλιο και η αλμύρα της θάλασσας αναμειγνύεται με τα αρώματα των παραθαλάσσιων καφέ. Δοκιμάζεις Barbagiuan, τυροπιτάκια γεμιστά με σπανάκι και ρύζι, και οι γεύσεις μοιάζουν τόσο πλούσιες όσο και η πόλη γύρω σου. Το Καζίνο του Μόντε Κάρλο αστράφτει, ενώ οι ήχοι των κουλοχέρηδων και των παπουτσιών στα μάρμαρα δημιουργούν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα.

Μονακό Istock

Το ταξίδι σε οδηγεί στο Βατικανό, την ανεξάρτητη πόλη-κράτος, με έκταση μόλις 0,44 τ.χλμ. Η μεγαλοπρέπεια της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου σε καθηλώνει, ενώ η Καπέλα Σιξτίνα σου κόβει την ανάσα με τα χρώματα και την κίνηση των φιγούρων στα ταβάνια.

Οι επισκέπτες ψιθυρίζουν και οι ήχοι των βημάτων ηχούν στις μαρμάρινες αίθουσες. Το μεσημεριανό σε μια παραδοσιακή τρατορία με φρέσκα ζυμαρικά και gelato είναι μια αληθινή γεύση Ιταλίας, ενώ η μυρωδιά της σάλτσας και της φρεσκοψημένης πίτσας γεμίζει τον αέρα.

Βατικανό Istock

Η τελευταία στάση είναι η Ανδόρρα, 468 τ.χλμ., μια χώρα φωλιασμένη ανάμεσα στις Άλπεις και τα Πυρηναία. Στην Andorra la Vella, τα σοκάκια με τα πέτρινα σπίτια και τα duty-free καταστήματα είναι γεμάτα ανθρώπους που περπατούν και γελούν· τα καφέ βγάζουν τραπέζια έξω και οι μυρωδιές από ζεστό καφέ και φρεσκοψημένα γλυκά γεμίζουν τον αέρα.

Ανδόρρα Istock

Στα βουνά, η πεζοπορία σε φέρνει κοντά στη φύση, με το κρύο αεράκι να δροσίζει το πρόσωπο και τα πουλιά να κελαηδούν γύρω σου. Το μεσημεριανό με Escudella, ζεστό κρέας στην κατσαρόλα με λαχανικά, και Trinxat, πατάτα με λάχανο και λαρδί, σε ζεσταίνει από μέσα, ενώ οι μικρές εκκλησίες Ρομανικής αρχιτεκτονικής σε προσκαλούν να σταθείς και να χαζέψεις την ιστορία που κουβαλούν.