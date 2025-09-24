Άννα Κύνθια Μπουσδούκου: “Η αποφυγή των ειδήσεων επηρεάζει την ποιότητα της δημοκρατίας”

Το καλοκαίρι του 2025, μάλλον περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, πολλοί άνθρωποι επέλεξαν να απέχουν από τη συνεχή ενημέρωση και το αδιάκοπο scrolling. Αυτό, όμως, δεν είναι κάτι καινούριο. Η αποφυγή των ειδήσεων, δηλαδή το «news avoidance», είναι μια τάση που παρατηρείται διεθνώς τα τελευταία χρόνια. Όπως κάθε τάση, έτσι κι αυτή έχει τα θετικά και τα λιγότερο θετικά της.

Σε αυτό το επεισόδιο τού «Δεν περνάω καλά», η Αθανασία Κουλέτα συζητεί με την Άννα Κύνθια Μπουσδούκου, Συνιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλο του iMEdD, Εκτελεστική Διευθύντρια της Πρωτοβουλίας «ΙΣΝ Διάλογοι» και δημοσιογράφο για το φαινόμενο του news avoidance (αποφυγή των ειδήσεων), σε μια συγκυρία που η παραπληροφόρηση και τα fake news είναι καθημερινότητα.

