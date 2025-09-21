Ελένη Κωστοπούλου στο NEWS 24/7: “Για εμένα, η Γλάδστωνος είναι σημείο μίσους”

Λίγες ημέρες πριν από τη συμπλήρωση των επτά χρόνων από την άγρια δολοφονία, μέρα μεσημέρι, του Ζακ Κωστόπουλου στο κέντρο της Αθήνας, βρεθήκαμε στην Ιτέα Φωκίδας με την Ελένη Κωστοπούλου, μητέρα του «Ζαχαρία», όπως η ίδια αποκαλεί το παιδί της. Η συνάντηση έγινε στο σπίτι της γιαγιάς του Ζακ.

Η Ελένη Κωστοπούλου έγινε σύμβολο υπό τις χειρότερες συνθήκες. Η μάνα που πάλεψε με τους «λύκους» για να βρει το δίκιο της, όχι τόσο για την ίδια, όσο για το παιδί της. Το παιδί της που έφυγε από τη ζωή, όχι επειδή ήταν άρρωστο, ούτε επειδή «έπεσε στην τζαμαρία», αλλά επειδή λιντσαρίστηκε, παρουσία δεκάδων ανθρώπων, κανείς εκ των οποίων δεν αντέδρασε.

Ένα σύγχρονο Black Mirror επεισόδιο ξεκίνησε λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας στις 21 Σεπτεμβρίου 2018 και η συνέχειά του δόθηκε με τις προσπάθειες διαστρέβλωσης της πραγματικότητας. Προσπάθησαν να παρουσιάσουν τον Ζακ ως «τζάνκι», ληστή, αλκοολικό. Το θέατρο του παραλόγου συνεχίστηκε και στη δίκη για την τιμωρία των ενόχων, όπου η οικογένεια του θύματος, πέρα από τη διαχείριση του πένθους, καλέστηκε ξανά και ξανά να αποδείξει το αυτονόητο: ότι δεν έφταιγε ο Ζακ που δολοφονήθηκε.

Επτά χρόνια μετά τη δολοφονία του Ζαχαρία Κωστόπουλου, μιλήσαμε με τη μητέρα του για τον «δηλητηριασμένο αέρα» της οδού Γλάδστωνος, για τη νύχτα εκείνη που της άλλαξε τη ζωή, για το πένθος και για το φως που μπορεί να αναδυθεί μέσα από το σκοτάδι. Για το καλό που πάντα βρίσκει τρόπο να βγει μπροστά. Για τον τρόπο να νικήσει κανείς τον θάνατο, που δεν είναι άλλος από το να συνεχίσεις τη ζωή. Για τους ανθρώπους που μένουν πάντα νέοι. Πάντα λαμπεροί.

Δημοσιογραφική Επιμέλεια – Συνέντευξη: Κατερίνα Φασσέα Head Videographer: Γιάννης Μπούτσης Κάμερα – Μοντάζ: Μίλτος Λαγούσης Motion Designer: Σμαρώ Σαχπατζίδου Product Manager: Χρήστος Μπαρούνης