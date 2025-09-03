ΕΚΑΒ: Μάχη για τη ζωή του δίνει διασώστης-μοτοσικλετιστής

Εν ώρα υπηρεσίας τραυματίστηκε σοβαρά διασώστης-μοτοσυκλετιστής του ΕΚΑΒ, ο οποίος ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα και νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο διασώστης μοτοσυκλετιστής του ΕΚΑΒ, ο οποίος το πρωί της Δευτέρας ενεπλάκη σε πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην Αττική, κατά τη διάρκεια της πρωινής βάρδιας.

«Ο συνάδελφος μεταφέρθηκε αρχικά στο “Τζάνειο” Νοσοκομείο και αργά το βράδυ στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση», αναφέρει ο Μιχάλης Γιαννάκος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ).

Πρόκειται για ακόμη ένα περιστατικό που αναδεικνύει την επικινδυνότητα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι διασώστες του ΕΚΑΒ στα ασθενοφόρα και τις μοτοσυκλέτες ταχείας ανταπόκρισης, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, παρέχοντας προνοσοκομειακή φροντίδα στους πολίτες.

«Η σκέψη όλων των συναδέλφων υγειονομικών βρίσκεται στον συνάδελφο Δημήτρη αυτές τις κρίσιμες ώρες για την ζωή του. Οι συνάδελφοι στη ΜΕΘ του νοσοκομείου της Νίκαιας κάνουν ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να σωθεί. Ευχόμαστε περαστικά στο συνάδελφο διασώστη να κερδίσει την μάχη για την ζωή του και να γυρίσει γρήγορα κοντά μας», καταλήγει ο κ. Γιαννάκος.