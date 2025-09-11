Γιατί πρέπει να βάλουμε περισσότερο αγγούρι στη διατροφή μας

Στη χωριάτικη σαλάτα και το τζατζίκι, το αγγούρι είναι κάτι περισσότερο από ένα βασικό συστατικό. Πέρα από τη δροσιά και τη γεύση, έχει πολλά θρεπτικά συστατικά.

Είτε πρόκειται για μια χοντρές φέτες στη χωριάτικη σαλάτα, είτε για μια χούφτα τριμμένο σε τζατζίκι, το αγγούρι είναι το απόλυτο καλοκαιρινό -και όχι μόνο- λαχανικό.

Παράλληλα είναι απόλυτα ενυδατικό, νόστιμο και κοστίζει λιγότερο από ένα ευρώ.

Αλλά τα οφέλη δεν σταματούν εκεί. Τα αγγούρια είναι πλούσια σε βιταμίνες που υποστηρίζουν την υγεία του δέρματος, αντιοξειδωτικά που υποστηρίζουν την υγεία της καρδιάς και έχουν ελάχιστες θερμίδες.

Η δρ Sarah Brewer, διατροφολόγος και συγγραφέας από τη Βρετανία, εξηγεί τους λόγους για τους οποίους τα αγγούρια πρέπει να βρίσκεται σε όλα τα ψυγεία.

Τα αγγούρια ενυδατώνουν τόσο το εσωτερικό του οργανισμού, όσο και το δέρμα

Πρώτα από όλα, τα αγγούρια έχουν πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε νερό. Κάθε 100 γραμμάρια αγγουριού (περίπου ένα κομμάτι 6 εκατοστών) περιέχουν 96 γραμμάρια νερού, λέει η δρ Brewer.

Εκτός από την ενυδάτωση, αυτό τα καθιστά επίσης ένα εξαιρετικό τρόφιμο χαμηλών θερμίδων.

Ένα κομμάτι 6 εκατοστών περιέχει μόνο 10 θερμίδες και 1 γρ. ζάχαρης, κάτι που σημαίνει ότι δεν αυξάνουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Περιέχουν βιταμίνες και μέταλλα

«Τα αγγούρια παρέχουν στον οργανισμό κάλιο, το οποίο αποβάλλει την περίσσεια νατρίου (μειώνει το αλάτι) και υγρών από τον οργανισμό», εξηγεί η ίδια.

Περιέχουν επίσης μαγνήσιο για τη λειτουργία μυών και νεύρων και καταπολέμηση της κόπωσης, βιταμίνη C που είναι απαραίτητη για υγιή ούλα και δέρμα και βιταμίνη Κ που συμμετέχει στην πήξη του αίματος και όταν εφαρμόζεται στο δέρμα μπορεί να μειώσει τις ευρυαγγείες και τους μώλωπες).

Ποια αντιοξειδωτικά περιέχουν τα αγγούρια

Τα αγγούρια περιέχουν πολλά αντιοξειδωτικά, όπως:

Βιταμίνη C

Βιταμίνη K

Μαγνήσιο

Κάλιο

Ασβέστιο

Β-καροτένιο

Λιγνάνες (πολυφαινόλες χαμηλού μοριακού βάρους)

Τα αντιοξειδωτικά απενεργοποιούν τις ελεύθερες ρίζες που κυκλοφορούν στον οργανισμό μας προκαλώντας βλάβη στο DNA μας η οποία ευνοεί την εκδήλωση ασθενειών.

«Τα αγγούρια περιέχουν διάφορες αντιοξειδωτικές πολυφαινόλες», λέει η δρ Brewer.

Αυτές περιλαμβάνουν λιγνάνες, που έχουν συνδεθεί με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων και ορισμένων μορφών καρκίνου, και β-καροτένιο, γνωστό για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και της υγείας των ματιών και του δέρματος.

Τα αγγούρια βοηθούν στην πρόληψη ασθενειών

Τα αγγούρια είναι επίσης πηγή κουκουρβιτακίνης Β, μιας ένωσης που θεωρείται ότι προστατεύει από φλεγμονώδεις και νευροεκφυλιστικές ασθένειες, καρκίνο και διαβήτη τύπου 2, λέει η δρ Brewer.

Ωστόσο, οι μελέτες για την κουκουρβιτακίνη Β έχουν εξετάσει την επίδραση της ένωσης όταν είναι απομονωμένη, οπότε η κατανάλωση μερικών φέτες αγγουριού είναι απίθανο να βελτιώσει την υγεία, προσθέτει.

Η κατανάλωσή τους ενισχύει την υγεία των μαλλιών, του δέρματος και των νυχιών

Το να τοποθετείς δύο δροσερές φέτες αγγουριού πάνω από τα μάτια δεν είναι απλώς μια παλιά λαϊκή παράδοση, καθώς στην πραγματικότητα καταπραΰνουν τα πρησμένα μάτια, λέει η δρ Brewer.

Τα αγγούρια μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν στο δέρμα ως ανακούφιση για εγκαύματα μετά τον ήλιο (αν και μόνο ως έσχατη λύση, καθώς οι άνθρωποι πρέπει να φορούν αντηλιακή κρέμα για να τα αποφύγουν), εξηγεί.

«Επίσης, η φλούδα του αγγουριού είναι μία από τις πλουσιότερες πηγές πυριτίου, ενός μεταλλικού στοιχείου που παίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση υγιών μαλλιών, δέρματος και νυχιών», σημειώνει η δρ Brewer.

Είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά σε σύγκριση με άλλα λαχανικά;

Σε σύγκριση με άλλα φρούτα και λαχανικά, η δρ Brewer λέει ότι τα αγγούρια «δεν είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά».

Αν και είναι πηγή βιταμινών και ανόργανων συστατικών, η υψηλή περιεκτικότητά τους σε νερό σημαίνει ότι δεν έχουν την ίδια θρεπτική πυκνότητα με άλλα λαχανικά.

«Μην βασίζεστε στα αγγούρια για να διορθώσετε τυχόν διατροφικές ανεπάρκειες», λέει. Τα σταυρανθή λαχανικά όπως το μπρόκολο, η λαχανίδα και τα λαχανάκια Βρυξελλών προσφέρουν πολλά περισσότερα θρεπτικά συστατικά.

Τα αγγούρια είναι πιο υγιεινά από τις ντομάτες;

Τόσο τα αγγούρια όσο και οι ντομάτες είναι υγιεινά, αλλά προσφέρουν διαφορετικά οφέλη για την υγεία.

Τα αγγούρια περιέχουν διπλάσια ποσότητα βιταμίνης Κ (η οποία βοηθά στην πήξη του αίματος και στην υγεία των οστών) από τις ντομάτες, αν και οι ντομάτες έχουν πολύ υψηλότερη περιεκτικότητα σε βιταμίνη C (η οποία υποστηρίζει το ανοσοποιητικό σύστημα.

Είναι ασφαλές να τρώμε αγγούρι κάθε μέρα;

Για τους περισσότερους ανθρώπους, είναι ασφαλές να τρώνε αγγούρι κάθε μέρα.

Ωστόσο, η υψηλή περιεκτικότητα σε νερό και φυτικές ίνες μπορεί να προκαλέσει πεπτικά προβλήματα αν καταναλωθεί σε υπερβολικές ποσότητες.