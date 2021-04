Κορονοϊός: 3.491 νέα κρούσματα σήμερα στην Ελλάδα και 67 νεκροί - Ρεκόρ με 755 διασωληνωμένους

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης (01/04) ότι τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα νέα κρούσματα του κορονοϊού είναι 3.491, εκ των οποίων 10 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Τα 1.649 εντοπίστηκαν στην Αττική.



Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 267.172 (ημερήσια μεταβολή +1.3%), εκ των οποίων 51.5% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 98θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.927 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Τα κρούσματα σήμερα στην Αττική

Στην Αττική σήμερα, 01/04/2021 εντοπίστηκαν 1649 νέα κρούσματα σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ.

Η κατανομή των κρουσμάτων στην Αττική σήμερα είναι εξής:

- Ανατολική Αττική 199

- Βόρειος Τομέας Αθηνών 229

- Δυτική Αττική 114

- Δυτικός Τομέας Αθηνών 219

- Κεντρικός Τομέας Αθηνών 469

- Νήσοι 13

- Νότιος Τομέας Αθηνών 195

- Πειραιάς 211

Αναλυτικά η διασπορά των νέων κρουσμάτων σήμερα στην υπόλοιπη Ελλάδα

Η κατανομή των νέων κρουσμάτων σήμερα του κορονοϊού στην Ελλάδα (εκτός Αττικής), ανά περιφερειακή ενότητα, είναι η εξής:

Θεσσαλονίκη 467

Αιτωλοακαρνανία 24

Αργολίδα 13

Αρκαδία 15

Άρτα 13

Αχαΐα 119

Βοιωτία 44

Γρεβενά 19

Δράμα 12

Έβρος 22

Εύβοια 41

Ευρυτανία 6

Ζάκυνθος 13

Ηλεία 34

Ημαθία 23

Ηράκλειο 45

Θάσος 2

Θεσπρωτία 4

Θήρα 4

Ιθάκη 1

Ιωάννινα 39

Καβάλα 16

Κάλυμνος 8

Καρδίτσα 33

Κάρπαθος 3

Καστοριά 22

Κέρκυρα 7

Κεφαλονιά 2

Κιλκίς 30

Κοζάνη 91

Κορίνθια 49

Κως 11

Λακωνίας 15

Λάρισα 112

Λασίθι 4

Λέσβος 12

Μαγνήσια 36

Μεσσηνία 5

Μύκονος 1

Νάξος 6

Ξάνθη 14

Πάρος 1

Πέλλα 58

Πιερία 16

Πρέβεζα 2

Ρέθυμνο 10

Ροδόπη 12

Ρόδος 18

Σέρρες 49

Τρίκαλα 20

Φθιώτιδα 34

Φλώρινα 12

Χαλκιδική 27

Χανιά 23

Χίος 9

Υπό διερεύνηση 103

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 755 (64.5% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 έτη. To 82.9% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 1.717 ασθενείς

Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 561 (ημερήσια μεταβολή +17.12%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 448 ασθενείς.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 67, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 8.160 θάνατοι. Το 95.7% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω

Το προηγούμενο 24ωρο πραγματοποιήθηκαν 53.458 τεστ, εξ αυτών 17.628 μοριακά τεστ και 35.830 rapid test. Βάσει αυτών η θετικότητα υπολογίζεται στο 6,53%.

Μεταλλάξεις

Ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση σε 606 επιλεγμένα νέα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 09 Ιανουαρίου έως 23 Μαρτίου 2021. Τα δείγματα προέρχονται από τις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης και Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες Κέρκυρας και Λέσβου.

Από τον έλεγχο των 606 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 478 δείγματα με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern -VOC), 67 δείγματα με στελέχη υπό διερεύνηση (Variants Under Investigation – VUI) και ένα δείγμα ήταν θετικό για Variant with deletion in S Gene.

Από τα 478 δείγματα με στελέχη VOC, τα 475 βρέθηκαν με τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) και τρία δείγματα με τη μετάλλαξη Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501.V2), ενώ και τα 67 δείγματα με στελέχη VUI αφορούσαν το στέλεχος B.1.1.318 (Variant_E484K).

Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 3.373 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) και 59 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 έως σήμερα.

Από τα 59 θετικά στελέχη για την παρουσία μετάλλαξης Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) τα 57 είναι εγχώρια, εκ των οποίων 47 προέρχονται από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, 2 από την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, 5 από την Περιφέρεια Αττικής, 1 από την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, 1 από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και 1 από την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων





