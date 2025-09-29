Αταμάν στο SPORT24: “Δεν ήταν λάθος να παίξει ο Λεσόρ στο Final Four”

Ήταν λάθος η απόφαση να παίξει ο Ματίας Λεσόρ στο Final Four του Άμπου Ντάμπι και πότε θα επιστρέψει στη δράση; Ο Εργκίν Αταμάν δίνει απαντήσεις στο SPORT24.

Αν και έκανε διακοπές μόνο για έναν μήνα, δεχόμενος καθημερινά τηλέφωνα από φίλους που τον ρωτούσαν “Τι έγινε με τον Βαλαντσιούνας;”, προτού ριχτεί στη μάχη του EuroBasket 2025 και πριν κάνει το μεγάλο ταξίδι μέχρι την Αυστραλία για το 7ο τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος”, ο Εργκίν Αταμάν είχε εξαιρετική διάθεση στην Media Day του Παναθηναϊκού AKTOR για τη σεζόν 2025/26.

Ο Τούρκος τεχνικός αποκάλυψε στο SPORT24 τι τον δίδαξαν οι περσινοί τελικοί της Stoiximan GBL κόντρα στον Ολυμπιακό, εξήγησε τι μπορούν να προσφέρουν στο τριφύλλι οι Τι Τζέι Σορτς – Ρισόν Χολμς, ξεκαθάρισε πως η συμμετοχή του Ματίας Λεσόρ στο Final Four του Άμπου Ντάμπι δεν ήταν λάθος υπολογισμός, ενώ αποκάλυψε πότε θα επιστρέψει ο Γάλλος σέντερ στη δράση.

Ειδικότερα, απαντώντας στις ερωτήσεις της δημοσιογράφου Βασιλικής Καραμούζα, “Πέρα από τους νεοαποκτηθέντες, όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού περιμένουν να δουν ξανά τον Ματίας Λεσόρ. Πώς είναι; Πιστεύετε ότι ήταν λάθος υπολογισμός να παίξει στο Final Four; Τι συνέβη εκεί;”, ο Αταμάν απάντησε:

“Δεν ήταν λάθος υπολογισμός, γιατί ήταν έτοιμος να παίξει στο Final Four. Είχε κάνει έναν μήνα σκληρές ατομικές προπονήσεις, και κάποιες ομαδικές. Ήθελε πολύ να αγωνιστεί, και όταν έχεις παίκτη όπως ο Ματίας, που δηλώνει έτοιμος, φυσικά και τον χρησιμοποιείς.

Όμως, είχε χάσει τέσσερις μήνες και είχε χάσει ρυθμό. Μετά, οι γιατροί μάς είπαν ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να είναι 100%.

Αν είχαμε τώρα Final Four σε δύο εβδομάδες, ίσως ο Ματίας να μπορούσε να παίξει ξανά. Όμως τώρα έχουμε την κανονική περίοδο και θα τον χρησιμοποιήσουμε μόνο όταν θα είναι απόλυτα έτοιμος. Οι γιατροί μάς είπαν για Νοέμβριο – δηλαδή σε 1 με 1,5 μήνα. Ελπίζω να επιστρέψει τότε”.

Ακόμα, ο κόουτς Αταμάν αναφέρθηκε στις επιθέσεις που του γίνονται στα social media, αλλά και στο απειλητικό μήνυμα που δέχθηκε η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια, από έναν Τούρκο οπαδό.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη τη συνέντευξη του Εργκίν Αταμάν στο SPORT24.