Μπασκόνια – Ολυμπιακός 96-102: Το πήραν οι προσωπικότητες

Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοβ, Μιλουτίνοβ, η αρχική πεντάδα δηλαδή, έκανε σπουδαία δουλειά στη Βιτόρια για να πάρει ο Ολυμπιακός την νίκη (102-96) στην πρεμιέρα της EuroLeague.

Η πρεμιέρα της σεζόν τον βρήκε στη Βιτόρια, όμως ο Ολυμπιακός ήταν και φέτος σκληρός.

Νίκησε με 102-96 τη Μπασκόνια, στην πρώτη από τις 38 στροφές της κανονικής περιόδου της EuroLeague, με τον Σάσα Βεζένκοβ να βάζει το μεγάλο σουτ και τους Τάιλερ Ντόρσεϊ – Νικόλα Μιλουτίνοβ να είναι καθοριστικοί. Όπως και ο Τόμας Γουόκαπ, όπως και ο Εβάν Φουρνιέ.

Oπως γράφει το Sport24.gr oι Πειραιώτες μπορούσαν να καθαρίσουν με μεγαλύτερη άνεση το ματς, σίγουρα όμως έδωσαν μια μάχη που μπορεί να τους βοηθήσει γι’ αυτά που έρχονται. Κυρίως για το μεγάλο ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης που ακολουθεί το βράδυ της Πέμπτης (2/10 στις 21:45).

Μεγάλη εμφάνιση από τον Τιμοτέ Λουγουαγού-Καμπαρό, Φόρεστ και Ντιάλο ακολούθησαν για τη Μπασκόνια που μπήκε αποκαρδιωτικά στο ματς (4-19 στο 6′), αλλά έκανε συγκλονιστική προσπάθεια και κέρδισε το χειροκρότημα. Στο ξεκίνημα μιας σεζόν που φαίνεται πως θα είναι πολύ δύσκολη για εκείνη.

Ο αγώνας

Με Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοβ, Μιλουτίνοβ άνοιξε το ματς ο Μπαρτζώκας, που είδε την ομάδα του να προηγείται με δέκα (0-10) μετά από δυόμισι λεπτά στον αγώνα. Η άμυνα των ερυθρόλευκων δέχθηκε τρεις πόντους στα πρώτα έξι λεπτά, ο Ντόρσεϊ κι ο Μιλουτίνοβ οργίαζαν σε σκοράρισμα και ριμπάουντ αντίστοιχα (4-19), όμως ένα ξέσπασμα του Φρις και σερί τρίποντα του Χάουαρντ έριξαν τη διαφορά στους επτά (18-25) λίγο πριν βγει το πρώτο δεκάλεπτο.

Οι γηπεδούχοι μείωσαν στην κατοχή (29-31) νωρίς στο δεύτερο δεκάλεπτο, σημείο στο οποίο ο Γουόρντ έβαλε σημαντικό τρίποντο για το 29-36 που έκοψε κάπως τα πόδια των αντιπάλων του. Ο Γουόκαπ ήταν άριστος στη δημιουργία, η έκτη ασίστ του ήταν τρίποντο του Πίτερς για το 33-43 στο 16′, όμως και πάλι η άμυνα του Ολυμπιακού χαλάρωσε με αποτέλεσμα η Μπασκόνια να ροκανίσει τη διαφορά μέχρι το 48-49 του ημιχρόνου. Οι Βάσκοι έβαλαν 44 πόντους σε 14 λεπτά, από το έκτο μέχρι την ανάπαυλα.

Ο Μπαρτζώκας γύρισε με την αρχική πεντάδα για την έναρξη του β’ μέρους, ο Σεντεκέρσκις έβαλε τρίποντο για το προσπέρασμα (51-49 στο 22′) και η Μπασκόνια το πίστευε πια περισσότερο από ποτέ. Ο Ντόρσεϊ συνέχισε να πιέζει την άμυνά της, έβαλε γκολ-φάουλ για το 58-59 και 3/3 βολές για το 58-62 στο 25′. Οι Πειραιώτες είχαν μια βιασύνη που δεν μπορούσε να εξηγηθεί, περισσότερο με… λαχτάρα να ξεφύγουν έμοιαζε, οπότε το 70-73 στο τέλος της περιόδου έβαζε αρκετό άγχος και πίεση στις πλάτες τους.

Το ματς έγινε ροντέο στις αρχές της τέταρτης, με τον Λουγουαγού-Καμπαρό να σκοράρει κατά ριπάς από την περιφέρεια, αλλά να χρεώνεται με το τέταρτο φάουλ του στο 33′. Ένα τρίποντο του Χάουαρντ (90-87), όμως Μιλουτίνοβ και Βεζένκοβ έκαναν εκπληκτικά πράγματα για το 92-96 στο 1:28 πριν από το φινάλε. Κι όταν ο Φουρνιέ βρήκε τον Μιλουτίνοβ, για να καρφώσει ο Σέρβος για το 96-101, όλα κρίθηκαν στη Βιτόρια, με τον Ολυμπιακό να παίρνει μία πολύ σημαντική νίκη, έστω και με περισσότερο άγχος απ’ όσο θα ήθελε.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-27, 48-49, 70-73, 96-102