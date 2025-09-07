EuroBasket 2025, Ιταλία – Σλοβενία 77-84: Ο Ντόντσιτς “καθάρισε” τους Ιταλούς με 40άρα

Το τρομερό πρώτο εικοσάλεπτο του Λούκα Ντόντσιτς απογοήτευσε την Ιταλία, με τη Σλοβενία να παίρνει την νίκη (84-77) και την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket 2025.

Στα χαρτιά η Ιταλία είχε τον τίτλο του φαβορί, με μεγαλύτερο βάθος και ποιότητα στο ρόστερ της. Στο παρκέ όμως μίλησε η Σλοβενία, που με το τελικό 84-77 πήρε τη μεγάλη νίκη και το εισιτήριο για τα προημιτελικά του EuroBasket 2025.

Όπως μεταδίδει το SPORT24, ο Λούκα Ντόντσιτς έβαλε 22 πόντους στην πρώτη περίοδο και είχε 30 μέχρι το ημίχρονο. Έβαλε τις βάσεις για την επικράτηση της ομάδας του, η οποία δεν έχει ρόστερ που τρομάζει, αλλά το βράδυ της Κυριακής (7/9) πήρε πράγματα και από τον Κλέμεν Πρέπελιτς κι από τον Άλεν Όμιτς όταν οι Ιταλοί πίεσαν για την ανατροπή.

Τελικά, ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς σταμάτησε στους 42 πόντους (6/8 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 15/16 βολές) και τα 10 ριμπάουντ, ελάχιστα μακριά από το να κάνει νέο προσωπικό ρεκόρ στο EuroBasket. Αφού το 2022 είχε πετύχει 47 πόντους κόντρα στη Σλοβενία.

Ο Τζανμάρκο Ποτσέκο είδε τον Σιμόνε Φοντέκιο έτοιμο για μάχη, αποτελεσματικό και συγκεντρωμένο, ωστόσο από εκεί και πέρα ελάχιστοι βοήθησαν. Η ομάδα του έκανε προς το φινάλε μεγάλη αντεπίθεση, μείωσε στον πόντο (77-78), αλλά δεν κατάφερε κάτι περισσότερο. Ο Μέλι ήταν άστοχος, παιδιά όπως ο Τόμσον, ο Σπανιόλο και ο Νιανγκ δεν έπαιξαν ρόλο και οι Ιταλοί γυρίζουν σπίτι έχοντας είνει μακριά από τον στόχο της τετράδας.

Στα προημιτελικά της διοργάνωσης η Σλοβενία θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία, η οποία νίκησε το Σάββατο (6/9) την Πορτογαλία με εξαιρετικό τέταρτο δεκάλεπτο.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κάλιο, Ανάγια, Κοζλόφσκις

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 11-29, 40-50, 56-72, 77-84

ΙΤΑΛΙΑ (Ποτσέκο): Γκαλινάρι 10 (1), Μέλι 8 (2/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 κλεψίματα), Φοντέκιο 22 (4/10 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη, 3 κλεψίματα), Τόμπσον, Ρίτσι, Σπανιόλο 2, Νιανγκ 12 (6 ριμπάουντ), Σπίσου 6 (2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 λάθη), Ντιουφ 8, Παγιόλα 9 (2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 4 λάθη)

ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Σέκουλιτς): Κραμπέλι 4 (4 ριμπάουντ), Νίκολιτς 7 (1/7 τρίποντα), Πρέπελιτς 11 (3/7 τρίποντα), Μούριτς 6 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ράντοβιτς 2, Χρόβατ 5 (1/4 τρίποντα, 4 λάθη), Όμιτς 7 (7 ριμπάουντ), Στέργκαρ, Ντόντσιτς 42 (6/8 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 15/16 βολές, 10 ριμπάουντ, 4 λάθη, 3 κλεψίματα)

Τα ομαδικά στατιστικά της Ιταλίας: 14/25 δίποντα, 11/30 τρίποντα, 16/23 βολές, 32 ριμπάουντ (23 αμυντικά – 9 επιθετικά), 24 ασίστ, 24 φάουλ, 16 λάθη, 9 κλεψίματα

Τα ομαδικά στατιστικά της Σλοβενίας: 15/28 δίποντα, 12/36 τρίποντα, 18/22 βολές, 40 ριμπάουντ (25 αμυντικά – 15 επιθετικά), 12 ασίστ, 22 φάουλ, 15 λάθη, 7 κλεψίματα