ΕuroBasket 2025: Ο Μπογκντάνοβιτς χάνει την υπόλοιπη διοργάνωση

Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς θα χάσει τη συνέχεια του EuroBasket 2025, όπως αναφέρει η Meridian Sport, εξαιτίας του τραυματισμού που αποκόμισε στο παιχνίδι με την Πορτογαλία.

Ο Σέρβος γκαρντ είχε τραυματιστεί στους οπίσθιους μηριαίους και σύμφωνα με το σερβικό δημοσίευμα που επικαλείται το Sport24.gr, δεν θα μπορέσει να ενισχύει την προσπάθεια της ομάδας του στη συνέχεια της διοργάνωσης.