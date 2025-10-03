EuroLeague: Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την Μπαρτσελόνα – Πού θα δείτε το παιχνίδι

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στο ΟΑΚΑ για την δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Πού θα δείτε το παιχνίδι.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενεί την Μπαρτσελόνα στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της EuroLeague (3/10, 21:15, Novasports Prime, Match Center από το SPORT24).

Οι πράσινοι, υπενθυμίζει το SPORT24, προέρχονται από νικηφόρα πρεμιέρα επί της Μπασκόνια στο ίδιο γήπεδο, ενώ οι μπλαουγκράνα από ήττα στη Βουλγαρία από τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Τζέντι Όσμαν προπονήθηκε χθες (2/10) και σήμερα (3/10) θα κριθεί αν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί.

Το αποψινό πρόγραμμα (3/10)

20:00, Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε, Novasports 4, Match Center από το SPORT24

20:30, Αναντολού Εφές – Χάποελ Τελ Αβίβ, Novasports 5, Match Center από το SPORT24

20:30, Μονακό – Dubai BC, Novasports Start, Match Center από το SPORT24

21:00, Βιλερμπάν – Μπασκόνια, Novasports 2, Match Center από το SPORT24

21:15, Παναθηναϊκός AKTOR – Μπαρτσελόνα, Novasports Prime, Match Center από το SPORT24

21:30, Βαλένθια – Βίρτους Μπολόνια, Novasports 6, Match Center από το SPORT24

22:30, Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρί, Novasports 4, Match Center από το SPORT24