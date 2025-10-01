Euroleague: Πού θα δείτε Φενέρμπαχτσε – Παρί και Μονακό – Ζάλγκιρις για την πρώτη αγωνιστική

Euroleague: Πού θα δείτε Φενέρμπαχτσε – Παρί και Μονακό – Ζάλγκιρις για την πρώτη αγωνιστικήΔιαβάζεται σε 1'
Η πρώτη αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώνεται με τρεις αναμετρήσεις. Πού θα δείτε τα παιχνίδια.
- 01 Οκτωβρίου 2025 09:29
Τρεις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της EuroLeague, οι οποίες ρίχνουν την αυλαία της πρώτης αγωνιστικής.
Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας, η Μονακό υποδέχεται την Ζάλγκιρις, ενώ στη συνέχεια η πρωταθλήτρια της διοργάνωσης, Φενέρμπαχτσε, ρίχνεται στη μάχη με αντίπαλο την Παρί.
Την αυλαία ρίχνει η αναμέτρηση της Βιλερμπάν με τη Βαλένθια.
Το σημερινό πρόγραμμα (1/10)
- 20:30, Μονακό – Ζάλγκιρις Novasports 5, Match Center από το SPORT24
- 20:45, Φενέρμπαχτσε – Παρί, Novasports Prime, Match Center από το SPORT24
- 21:00, Βιλερμπάν – Βαλένθια, Novasports Start, Match Center από το SPORT24