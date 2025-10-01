Αθλητικά Μπάσκετ

Euroleague: Πού θα δείτε Φενέρμπαχτσε – Παρί και Μονακό – Ζάλγκιρις για την πρώτη αγωνιστική

Η πρώτη αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώνεται με τρεις αναμετρήσεις. Πού θα δείτε τα παιχνίδια.

Τρεις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της EuroLeague, οι οποίες ρίχνουν την αυλαία της πρώτης αγωνιστικής.

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας, η Μονακό υποδέχεται την Ζάλγκιρις, ενώ στη συνέχεια η πρωταθλήτρια της διοργάνωσης, Φενέρμπαχτσε, ρίχνεται στη μάχη με αντίπαλο την Παρί.

Την αυλαία ρίχνει η αναμέτρηση της Βιλερμπάν με τη Βαλένθια.

Το σημερινό πρόγραμμα (1/10)

  • 20:30, Μονακό – Ζάλγκιρις Novasports 5, Match Center από το SPORT24
  • 20:45, Φενέρμπαχτσε – Παρί, Novasports Prime, Match Center από το SPORT24
  • 21:00, Βιλερμπάν – Βαλένθια, Novasports Start, Match Center από το SPORT24

