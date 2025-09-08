Η ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά την πρόκριση της Εθνικής Ελλάδας επί του Ισραήλ

Το ποστάρισμα του Γιάννη Αντεντοκούνμπο στο Instagram μετά τη σπουδαία πρόκριση της Εθνικής Ελλάδας στους 8 του Eurobasket 2025 και την τεράστια εμφάνισή του επί του Ισραήλ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε την Κυριακή (8/9) μυθική εμφάνιση και με 37 πόντους και 10 ριμπάουντ οδήγησε την Ελλάδα στην πρόκριση στους 8 του Eurobasket 2025 μετά το 84-79 επί του Ισραήλ.

Λίγο μετά τη σπουδαία πρόκριση της “γαλανόλευκης”, ο Greek Freak δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram φωτογραφίες από το παιχνίδι, βάζοντας την ελληνική σημαία.