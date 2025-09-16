Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης στο SPORT24: “Είμαι ένας υπερήφανος Έλληνας – Πόντιος”

Το SPORT24 βρήκε το φαινόμενο της ελληνικής πάλης Γιώργο Κουγιουμτσίδη στο Ζάγκρεμπ και μίλησε μαζί του για το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, τις δυσκολίες που είχε μικρός και την αγάπη για τον Πόντο.

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης έγραψε ιστορία με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πάλης, του πρώτου από Έλληνα στην ελευθέρα πάλη.

Το SPORT24 τον βρήκε στην πρωτεύουσα της Κροατίας και ξετυλίγει μαζί του, το κουβάρι της ζωής του.

Η πρώτη ερώτηση φυσικά πήγε στην κορυφαία στιγμή, την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον κόσμο. “Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για το χρυσό μετάλλιο. Το επιδίωκα εδώ και καιρό και όταν το κατέκτησα χάρηκα πάρα πολύ και γι΄αυτό είδατε αυτή την εκδήλωση των συναισθημάτων μου στο τέλος του τελικού. Και όταν άκουσα τον Εθνικό Ύμνο, ένιωσα ανατριχίλα. Είμαι πολύ υπερήφανος γι΄αυτό που πέτυχα και δεν το κρύβω.”

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 9 Οκτωβρίου 2001 και ξεκίνησε την πάλη μετά από παρότρυνση του θείου του που ήταν και προπονητής του σε ηλικία 6 ετών. Από τότε δεν σταμάτησε, παρότι για αρκετά χρόνια έκανε προπόνηση στο υπόγειο γυμναστήριο του 2ου Γενικού Λυκείου Σταυρούπολης.

“Ο χώρος δεν ήταν κατάλληλος για προπόνηση, καθώς δεν είχε ούτε αποδυτήρια. Αλλά ποτέ δεν σκέφτηκα να σταματήσω. Ευτυχώς εδώ και τρία χρόνια, μετά και τις πρώτες μου επιτυχίες στην Ευρώπη, δημιουργήθηκε ένας χώρος αποκλειστικά για πάλη δίπλα στο ΕΑΚ της Σταυρούπολης όπου και προπονούμαι. Αυτός ο χώρος με βοήθησε και να φτάσω ψηλά, καθώς εκεί έχω ότι χρειάζεται”, λέει ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής.

Όταν ο ίδιος πήγαινε για προπόνηση μετά το σχολείο στο υπόγειο γυμναστήριο, οι φίλοι του έκαναν βόλτες. Αλλά όπως λέει, αυτό δεν τον πείραζε ποτέ. “Εμένα μου αρέσει να κάνω πάλη. Δεν ήθελα κάτι άλλο από τη ζωή μου. Μου αρέσει για τη σωματική επαφή που έχει, το συναίσθημα που νιώθεις όταν αγωνίζεσαι, τη δύναμη και όλα αυτά δεν τ΄αλλάζω με τίποτα άλλο στον κόσμο”.

Όταν τελείωσε το σχολείο, πέρασε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στα Οικονομικά και μάλιστα κατάφερε να πάρει και το πτυχίο του χωρίς καθυστέρηση. “Κατάφερα και τελείωσα και τώρα έχω επικεντρωθεί στην πάλη, χωρίς να με αποσπά κάτι άλλο. Είναι σημαντικό για μένα να είμαι προσηλωμένος στο άθλημα.”

Αθλητής του Παλαιστικού Συλλόγου Ευκαρπίας, προπονείται πλέον με τον Θέμη Ιακωβίδη και μένει κοντά στο Ωραιόκαστρο με τους γονείς του να είναι από τον Πόντο και τον ίδιο να έχει μεγαλώσει βιώνοντας όλες τις συνήθειες και τα έθιμα του Πόντου. “Είμαι ένας υπερήφανος Ελληνας – Πόντιος. Τα έμαθα όλα από τους γονείς μου, ενώ ξέρω να μιλώ και ποντιακά”, λέει με καμάρι.

Το θηρίο της ελληνικής πάλης μετρούσε τρεις συνεχόμενους τίτλους στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα κ23 από το 2022 και μετά (Πλόβντιβ, Βουκουρέστι, Μπακού) ενώ το 2023 κατέκτησε το χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Ανδρών. Μία χρονιά πριν ήταν δεύτερος, ενώ συμμετείχε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, όπου δεν τα πήγε όπως περίμενε.

“Πλέον αυτό είναι το μεγάλο μου όνειρο και κίνητρο. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι σε τρία χρόνια από τώρα και θέλω στο Λος Αντζελες να διεκδικήσω ένα μετάλλιο. Πιστεύω ότι έχω τις δυνατότητες να τα καταφέρω και πλέον θα έχω και την εμπειρία.”

Μας μίλησε και για το παρατσούκλι “φαινόμενο” που τον συνοδεύει. “Με έβγαλαν έτσι επειδή από μικρός είχα πολλές επιτυχίες και ξεχώρισα από τους συνομήλικους”, λέει με εμφανή δόση αυτοπεποίθησης, μία αυτοπεποίθηση που τον χαρακτηρίζει στους αγώνες και θα τον διατηρήσει στην κορυφή της παγκόσμιας πάλης.