Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ-Μπάγερν Μονάχου 87-79: Άνετη πράσινη νίκη στην πρεμιέρα με οδηγό τον Ναν

Ο Παναθηναϊκός δεν χρειάστηκε να ιδρώσει πολύ για να κερδίσει την Μπάγερν με 87-79 στην 1η αγωνιστική της EuroLeague. Ο Ναν έδειξε τον δρόμο. Κέρδισαν τις εντυπώσεις Γιούρτσεβεν και Σαμοντούροβ.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μπήκε με το δεξί στη σεζόν 2025/26 επικρατώντας με 87-79 της Μπάγερν Μονάχου στο κατάμεστο -αφού ανακοινώθηκε sold out– Telekom Center Athens σε ματς για την πρεμιέρα της EuroLeague.

Οπως αναφέρει το Sport24.gr ο Εργκίν Αταμάν, γνωρίζοντας καλύτερα από τον καθένα ότι η ομάδα του δεν έχει κάνει προετοιμασία και χρειάζεται να βρει τη χημεία της το συντομότερο δυνατόν, δοκίμασε διάφορα σχήμα και πρόσωπα. Ωστόσο, είδε τον συνήθη ύποπτο, Κέντρικ Ναν, να κάνει του δουλειά σε μεγάλο βαθμό.

Βοήθειες προσέφερε και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, ενώ θετικός στο διάστημα που αγωνίστηκε ήταν ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ. Άποντος έμεινε στο ντεμπούτο του ο Τι Τζέι Σορτς, που είχε ταλαιπωρηθεί αρκετά από ίωση πρόσφατα.

Ο MVP

Ο περσινός MVP της EuroLeague Kέντρικ Ναν έπιασε το νήμα από εκεί που το είχε αφήσει.

Ο αγώνας

Σορτς, Ναν, Ρογκαβόπουλος, Χουάντσο και Χολμς ήταν η πρώτη πεντάδα του Παναθηναϊκού για τη σεζόν 2025/26. Στο πεντάλεπτο (12-12) ο Γκραντ μπήκε στον άσο, ενώ μέχρι το τέλος της περιόδου (23-22, 10′), ο Αταμάν είχε ρίξει στο ματς Μήτογλου, Γιούρτσεβεν και Γκριγκόνις.

Ο Λιθουανός επέστρεψε για πρώτη φορά μετά τον περσινό Οκτώβριο και ο κόσμος τον υποδέχθηκε με ένα πολύ θερμό χειροκρότημα.

Με τον Σλούκα πλέον στη σύνθεσή του, το τριφύλλι προηγήθηκε με 29-24 στο 13’20”, όμως ο Μπάλντουιν έβαλε δύο σερί τρίποντα για το 29-30 (14′). Οι πράσινοι δεν πτοήθηκαν και πήγαν στα αποδυτήρια στο +6, με τον Σαμοντούροβ και τον Γιούρτσεβεν (12 πόντοι) να δίνουν λύσεις στην επίθεση.

Ο Ναν ήταν, όμως, εκείνος που ξεχώρισε περισσότερο από κάθε άλλον στον πρώτο μέρος, προσφέροντας 13 πόντους και 7 ασίστ.

Στο 23′ ο Παναθηναϊκός βρέθηκε για πρώτη φορά μπροστά με διψήφια διαφορά (58-48), έπειτα από δύο καλές άμυνες του Χουάντσο κι ένα κάρφωμα του Ναν.

Οι γηπεδoύχοι μπήκαν στην τελευταία περίοδο με έναν αέρα 7 πόντων (68-61, 30′). Με δύο καλάθια από Γιούρτσεβεν και Σαμοντούροβ η απόσταση άνοιξε ξανά πάνω από τους 10 πόντους και οι φιλοξενούμενοι δεν είχαν τρόπο να διεκδικήσουν κάτι από το παιχνίδι.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-22, 47-41, 68-61, 87-79

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς (3 ασίστ), Χολμς 9, Σλούκας 7 (1), Ρογκαβόπουλος 15 (2/4 τρίποντα, 5 ριμπαάουντ, 2 κλεψίματα), Σαμοντούροβ 6 (2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκραντ 10 (2/3 τρίποντα, 4 ασίστ), Ναν 21 (9/11 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 3/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 2 λάθη),, Γκριγκόνις (0/2 τρίποντα), Ερναγκόμεθ 3 (0/2 τρίποντα), Μήτογλου 2, Γιούρτσεβεν 14 (4/5 δίποντα, 6/6 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο,3 λάθη)

ΜΠΑΓΕΡΝ (Χέρμπερτ): Ντα Σίλβα, Ρατάν-Μέις 18 (2/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Γκιφάι 2 (3 ασίστ), Κράτσερ, Τζέσαπ 9 (1/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Λούτσιτς 3 (1/3 τρίποντσ, 8 ριμπάουντ), Ομπστ (0/4 τρίποντα), Γιόβιτς 4 (5 ασίστ, 3 λάθη), Μάικ 18 (2), Γκέιμπριελ13 (4 ριμπάουντ), ΜακΚόρμακ 6, Μπάλντουιν 6 (2)