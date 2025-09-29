Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Όσμαν κόντρα στην Μπάγερν

Ο Τζέντι Όσμαν δεν συμμετείχε στο ομαδικό πρόγραμμα του Παναθηναϊκού AKTOR τη Δευτέρα (29/9) κι έτσι δεν θα είναι στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για την 1η αγωνιστική της EuroLeague.

Χωρίς τον Τζέντι Όσμαν θα παραταχθεί κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου (30/9, 21:15, Novasports 4 και LIVE από το SPORT24) ο Παναθηναϊκός AKTOR στην 1η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Τούρκος φόργουορντ, που ταλαιπωρείται από οστικό οίδημα από το EuroBasket 2025, δεν έχει καταφέρει ακόμα να ενσωματωθεί στις ομαδικές προπονήσεις των πρασίνων και ως εκ τούτου, ο Εργκίν Αταμάν δεν θα τον έχει στη διάθεσή του για αυτό το πρώτο ματς της σεζόν 2025/26.

Την περασμένη σεζόν ο Όσμαν είχε 9.6 πόντους και 2.7 ριμπάουντ ανά 19’49” συμμετοχής σε 39 παιχνίδια της EuroLeague με το τριφύλλι.