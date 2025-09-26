Στον Ολυμπιακό ο Νιλικίνα

Κόκκινος ο Φρανκ Νιλικίνα, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Γάλλου από την Παρτίζαν.

Ο Ολυμπιακός έκανε δικό του τον Φρανκ Νιλικίνα, καθώς μετά από ένα διαπραγματευτικό θρίλερ που κράτησε σχεδόν μία εβδομάδα, οι ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Γάλλου γκαρντ για τα επόμενα δύο χρόνια.

Η ομάδα του Πειραιά είχε ανάγκη από έναν γκαρντ, όπως είχε τονίσει ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το διεθνές τουρνουά της Κρήτης και τον βρήκε στο πρόσωπο του πρώην πια παίκτη της Παρτίζαν.

Η οριστική συμφωνία ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παρτίζαν έγινε γνωστή από το SPORT24 και την Βασιλική Καραμούζα τα ξημερώματα της Παρασκευής (26/9) και λίγες ώρες αργότερα η ομάδα του Πειραιά ανακοίνωσε τη μεταγραφή.

Σε 21 παιχνίδια της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης πέρυσι, ο Γάλλος περιφερειακός (27 ετών, 1.94μ.) είχε 7 πόντους (57.1% στο δίποντο, 37.7% στο τρίποντο και 92.3% στις βολές), 1.7 ριμπάουντ και 2 ασίστ ανά 19’54” συμμετοχής.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Frank Ntilikina. Ο Γάλλος γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο 2ετους διάρκειας.

Το who is whο

Όνομα: Frank Ntilikina

Γεννήθηκε: 28/07/1998

Υπηκοότητα: Γαλλία

Ύψος: 1.94μ.

Θέση: Γκαρντ

Ποηγούμενες Ομάδες

2015–2017 SIG Strasbourg

2017–2021 New York Knicks

2021–2023 Dallas Mavericks

2023–2024 Charlotte Hornets

2024–2025 Partizan

Οι πεσινοί αριθμοί του…

Στην Ευρωλίγκα είχε μέσο όρο 7 πόντους, 2 ασίστ και 1.7 ριμπάουντ. Στην Αδριατική λίγκα είχε μέσο όρο 7.1 πόντους, 1.4 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Σε συλλογικό επίπεδο

Πρωταθλητής Σεβρίας (2025)

Πρωταθλητής Αδριατικής (2025)

Σε Εθνικό επίπεδο

Ασένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2020)

Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2024)

Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο (2019)

Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U18 (2016)

Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U16 (2014)

Σε ατμικό επίπεδο

Καλύτερος νέος παίκτης στην Γαλλία (2016, 2017)

MVP στο Ευρωμπάσκετ U18 (2016)