Super League: Κλήθηκαν σε απολογία Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναιτωλικός, ΟΦΗ και Αστέρας Τρίπολης AKTOR

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Super League ανακοίνωσε την Τρίτη (30/09) τις κλήσεις σε απολογία για την 5η αγωνιστική. Μεταξύ των ομάδων είναι ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ.

Έξι ΠΑΕ περιλαμβάνουν οι κλήσεις σε απολογία του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού οργάνου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τρίτης (30/09), σε απολογία έχουν κληθεί το πρωί της Πέμπτης (02/10, 09:30) οι: Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναιτωλικός, ΟΦΗ και Αστέρας Τρίπολης AKTOR.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Πέμπτη, 2-10-2025 και ώρα 09:30, τους κάτωθι:

1/ ΠΑΕ ASTERAS AKTOR: “Βάσει των αναφερομένων στο από 28/9/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 28/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 30/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 7443/25/2084693 από 30/9/2025 Έκθεση της Αστυνομίας” στον αγώνα ΠΑΕ ASTERAS AKTOR-ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

2/ ΠΑΕ ΑΕΚ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 28/9/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 28/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 30/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2247/25/2079105 από 29/9/2025 Έκθεση της Αστυνομίας” στον αγώνα ΠΑΕ ΑΕΚ-ΠΑΕ Βόλος.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ

3/ ΠΑΕ Ολυμπιακός: “Βάσει των αναφερομένων στο από 27/9/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 27/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 30/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1003/2/130/1/3-λζ’ από 28/9/2025 Έκθεση της Αστυνομίας” στον αγώνα ΠΑΕ Ολυμπιακός-ΠΑΕ Λεβαδειακός.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’, γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

4/ ΠΑΕ ΟΦΗ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 28/9/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 28/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 30/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην από 28/9/2025 Έκθεση της Αστυνομίας” στον αγώνα ΠΑΕ ΟΦΗ-ΠΑΕ Κηφισιά.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, γ’ 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

5/ ΠΑΕ Παναιτωλικός: “Βάσει των αναφερομένων στο από 28/9/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 28/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 30/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην από 29/9/2025 Έκθεση της Αστυνομίας” στον αγώνα ΠΑΕ Παναιτωλικός-ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α’ ι) του Π.Κ. της ΕΠΟ.

6/ ΠΑΕ ΠΑΟΚ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 28/9/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 28/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 30/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 7443/25/2084693 από 30/9/2025 Έκθεση της Αστυνομίας” στον αγώνα ΠΑΕ ASTERAS AKTOR-ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ»