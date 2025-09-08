“Οξυγόνο” το όνομα του ελληνικού πλοίου που θα σαλπάρει για τη Γάζα

Το όνομα του ελληνικού πλοίου που συμμετέχει στο Global Sumud Flotilla με προορισμό τη Γάζα έγινε γνωστό χτες σε εκδήλωση στη Σύρο για την παρουσίαση της ελληνικής αποστολής.

Το όνομα της ελληνικής αποστολής που θα συμμετάσχει με δικό της καράβι στο Global Sumud Flotilla, το οποίο θα αποπλεύσει από τη Σύρο με προορισμό τη Γάζα, έκανε γνωστό χτες, Κυριακή (7/9), ο Κώστας Λαμπρίδης, μέλος του March to Gaza Greece, στη συναυλία που πραγματοποιήθηκε χτες στο νησί της Σύρου για την παρουσίαση της ελληνικής αποστολής.

Όπως έγινε γνωστό, το καράβι που συμμετέχει στη διεθνή αποστολή αλληλεγγύης, στην οποία λαμβάνουν μέρος πληρώματα και καράβια από 44 χώρες, θα ονομάζεται “Οξυγόνο”.

Πριν από τρεις μήνες ξεκινήσαμε από το Κάιρο προσπαθώντας να περπατήσουμε μέχρι την Γάζα. Μπορεί να μην τα καταφέραμε αλλά κάναμε δύο πολύ καλούς φιλους, δυο αξιους συντρόφους: το κονβόι Sumud και το Freedom Flotilla Coalition.

Μαζί δώσαμε μία υπόσχεση: ότι θα δημιουργήσουμε το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό στόλο που έχει φτιαχτεί ποτέ και θα φτάσουμε στη αποκλεισμενη απο το Ισραηλ Γάζα μέσω θαλάσσης.

Αυτό που πριν από τρεις μήνες ακουγόταν σαν μια τρελή ιδέα σήμερα είναι πραγματικότητα. Χιλιάδες άνθρωποι χιλιάδες απλοί πολίτες, σαν εσάς και σαν εμένα, από όλο τον κόσμο δήλωσαν συμμετοχή για να ανέβουν στα καράβια του Global Sumud Flotilla.

Εκατονταδες εργάστηκαν ασταματητα μέχρι και σήμερα για να έχουμε ήδη δεκάδες πλοία που ξεκινησαν απο την Βαρκελωνη, δεκαδες ακομα που ξεκινουν απο την Τυνιδα και την Σικελια, και ενα ελληνικό καράβι που αυτή τη στιγμή στέκεται στο λιμάνι της Σύρου με υψωμένη την Παλαιστίνη σημαία.

Αυτος ο κοσμος που θα βρισκεται πανω στα καράβια, παλεύει για το δίκαιο. Γίνεται η φωνή όσων στέκονται στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού και στηρίζουνε τη αντίσταση του. Αλλα οχι μονο. Γίνεται και η φωνή όσων πνίγονται στα ανοιχτά της Μεσογείου αναζητώντας ένα τρόπο να ζήσουν, γίνεται η φωνή όσων σκοτώνονται στα τρένα και των οικογενειών τους που ζητούν δικαιοσύνη.

Αυτός ο κόσμος ασφυκτιά και ψάχνει οξυγόνο.

Το καράβι της ελληνικής αποστολής, που θα λέγεται Οξυγόνο, δεν θα έχει πάνω του απλά τα λίγα μέλη της ελληνικής αποστολής, αλλά θα εχει πάνω του ολους εσας, τους χιλιάδες Έλληνες και Ελληνίδες που γέμισαν εχθές στις πλατείες για τα Τέμπη, τους χιλιάδες που γεμίσανε στις 10 Αυγούστου και αυτήν εδώ αλλά και όλες τις πλατείες σε όλη την Ελλάδα για να δηλώσουν στην στήριξη τους στον πιο περηφανο λαο του πλανητη, τον λαό της Παλαιστίνης.

Τα καράβια αυτά δε μεταφέρουν απλά τα πληρώματα τους. Δε μεταφέρουν απλά ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά κάτι πολύ σημαντικότερο από αυτό.

Είναι φορτωμένα με την αλληλεγγύη των λαών της Μεσογείου και όλου του κόσμου.

Ειναι φορτωμενα με την απαιτηση να σταματησει εδω και τωρα η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από το Ισραήλ. Είναι φορτωμένα με την ελπίδα ότι η αντίσταση του λαού της Παλαιστίνης τελικά θα νικήσει.

Σε λίγες μέρες το ελληνικό καράβι θα αποπλεύσει από τη Σύρο για να βρεθει στη Γαζα.

Ξέρουμε ότι οι ελληνικές αρχές δεν θα μας το κάνουν εύκολο και θα προσπαθήσουν να μας σταματήσουν, γιατί είναι φιλικές προς τους γενοκτόνους και εχθρικές προς την ίδια την έννοια του δικαίου.

Ξέρουμε ότι ισραηλινές αρχές θα μας επιτεθούν και δε θα μας επιτρέψουν να φτάσουμε ως εκεί.

Ξέρουμε ότι η σιωνιστική οντότητα νιώθει οτι απειλειται και θα κάνει τα πάντα για να μην τα καταφέρουμε .

Οι μόνοι που μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια μας είστε όλοι εσείς. Σας ζητάμε να έχετε τα μάτια σας στραμμένα πάνω στο στόλο, να έχετε τα μάτια σας πάντα στραμμένα στη Γάζα.

Ζήτω η ελεύθερη Παλαιστίνη!”