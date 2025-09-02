Global Sumud Flotilla: Από τη Σύρο θα ξεκινήσει η ελληνική αποστολή προς τη Γάζα

Με δικό του καράβι από τη Σύρο θα συμμετάσχει στο Global Sumud Flotilla το March to Gaza Greece.

Η συλλογικότητα March to Gaza Greece ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει με δικό της καράβι στο Global Sumud Flotilla, τη διεθνή αποστολή αλληλεγγύης που άνοιξε την Κυριακή τα πανιά στη Βαρκελώνη, στην οποία λαμβάνουν μέρος πληρώματα και καράβια από 44 χώρες.

Η ελληνική αποστολή θα ξεκινήσει από τη Σύρο και καλεί την τοπική κοινωνία και όλους τους ανθρώπους με συνείδηση να συμμετάσχουν στην εξασφάλιση του ασφαλούς απόπλου της αποστολής.

Για το σκοπό αυτό, έχουν προγραμματιστεί δύο σημαντικές εκδηλώσεις. Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση και συναυλία αλληλεγγύης, με σκοπό να ενωθούν φωνές και τέχνη με τον αγώνα του παλαιστινιακού λαού. Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, εκτός απροόπτου, θα πραγματοποιηθεί μαζική κινητοποίηση στο λιμάνι κατά την ώρα του απόπλου του καραβιού.

Η αποστολή ξεκινά από τη Σύρο, έναν τόπο όπου γεννήθηκε το κύμα αντίστασης και αλληλεγγύης που εξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα. Το νησί, το οποίο είχε φωνάξει «όχι στη συνενοχή», δείχνει για ακόμη μια φορά ότι οι κοινωνίες μπορούν να αντισταθούν στις αδικίες.

Το καράβι, μαζί με άλλα σκάφη από 44 χώρες, θα προσπαθήσει να σπάσει τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας και να φέρει στο προσκήνιο τη φωνή του παλαιστινιακού λαού.

Η ελληνική αποστολή μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα, την οποία συγκέντρωσαν εκατοντάδες πολίτες στη συναυλία στα Προπύλαια στις 31 Αυγούστου.