Αχαΐα: Προφυλακιστέοι ο 19χρονος και ο 27χρονος για τη φωτιά στα Συχαινά

Τον δρόμο για την φυλακή παίρνουν οι δύο νεαροί που κατηγορούνται για εμπρησμό για την φωτιά στα Συχαινά Αχαΐας. Τη Δευτέρα απολογείται ο 25χρονος.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο νεαροί, 19 και 27 ετών, που κατηγορούνται για εμπρησμό σε δασική και μη δασική έκταση κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και σε συναυτουργία. Η υπόθεση αφορά τις πρόσφατες φωτιές στα Συχαινά της Πάτρας, που έκαψαν μεγάλη έκταση με δάσος, καλλιέργειες, αλλά και επιχειρήσεις και σπίτια.

Ο 19χρονος ομολόγησε και, μάλιστα, οδήγησε τους αστυνομικούς στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, το οποίο και ταυτίζεται με το σημείο έναρξης που τους είχε δώσει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, στη Βούντενη, κοντά στα Συχαινά.

Προανακριτικά ο 19χρονος, έριξε τις ευθύνες στον 27χρονο. Συγκεκριμένα, ο 19χρονος ανέφερε πως ο 27χρονος μπήκε στο χωράφι και με ένα τσακμάκι έβαλε την φωτιά, χωρίς όμως να εξηγήσει τον λόγο που το έκαναν, πέρα από το ότι σκέφτηκαν να βάλουν μια φωτιά.

Από την πλευρά του, ο 27χρονος επικαλέστηκε κενά μνήμης, λόγω κατανάλωσης τσίπουρου. Όπως είπε, είχε πιει πολύ τσίπουρο, που βρέθηκε στην κατοχή του και είχαν κάνει χρήση αλκοόλ και χασίς με τον 19χρονο φίλο του, σε μία πλατεία που βρίσκονταν πριν.

Αύριο, Δευτέρα (18/08), αναμένεται να απολογηθεί ο 25χρονος, για την φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου Πάτρας.