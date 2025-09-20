Διακοπές ρεύματος σε 13 δήμους της Αττικής σήμερα (20/9) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε ορισμένες περιοχές της Αττικής σήμερα (20/9). Δείτε αναλυτικά.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Σάββατο (20/9) ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Δήμος Αχαρνών

ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ – ΙΒΙΣΚΟΥ – ΠΑΡΟΔΟΣ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ – ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ από 06:30 πμ έως 05¨30 μμ

Δήμος Γλυφάδας

Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΣΩΣ ΚΑΤΡΑΚΗ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ έως κάθετο: ΛΑΖΑΡΑΚΗ από: 07:30 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά οδός:ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ απο κάθετο: ΛΑΖΑΡΑΚΗ έως κάθετο: ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΟ 5 από: 07:30 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά οδός:ΜΑΡΑΓΚΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΔΗΜ.ΑΓΓ.ΜΕΤΑΞΑ έως κάθετο: ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΝΟ 5 από: 07:30 πμ έως: 11:30 πμ

Δήμος Αθηναίων

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΤΟΛΙΟΥ απο κάθετο: ΔΑΜΑΓΗΤΟΥ έως κάθετο: ΑΝΑΤΟΛΟΥ ΝΟ 5 από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

Ζυγά οδός:ΔΑΜΑΓΗΤΟΥ απο κάθετο: ΑΝΑΤΟΛΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

Ζυγά οδός:ΨΑΡΡΩΝ απο κάθετο: ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ έως κάθετο: ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά οδός:ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΣΥΡΡΑΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά οδός:ΒΙΖΥΗΣ απο κάθετο: ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ έως κάθετο: ΑΔΙΕΞΟΔΟ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά οδός:ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ έως κάθετο: ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Ζυγά οδός:ΤΗΝΟΥ απο κάθετο: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά οδός:ΛΕΩΚΟΡΙΟΥ απο κάθετο: ΕΡΜΟΥ έως κάθετο: ΣΑΡΡΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά οδός:ΣΑΡΡΗ απο κάθετο: ΛΕΩΚΟΡΙΟΥ έως κάθετο: ΩΓΥΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΩΓΥΓΟΥ απο κάθετο: ΣΑΡΡΗ έως κάθετο: ΛΕΠΕΝΙΩΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Ζυγά οδός:ΛΕΠΕΝΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΛΕΨΚΟΡΙΟΥ έως κάθετο: ΣΑΡΡΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Δήμος Καλλιθέας

Μονά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά οδός:ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

Ζυγά οδός:ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ ΝΟ 4 από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟ 73 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ 107 – 109 από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΘΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός:ΘΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΘΕΜΙΔΟΣ ΝΟ 18 – 20 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΝΟ 26 από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ

Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 62 από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά οδός:ΜΑΤΖΑΡΙΩΤΑΚΗ ΝΟ 79 έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από: 10:30 πμ έως: 12:30 μμ

Ζυγά οδός:ΜΑΤΖΑΡΙΩΤΑΚΗ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από: 10:30 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά οδός:ΜΑΤΖΑΡΙΩΤΑΚΗ ΝΟ 79 έως κάθετο: από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά οδός:ΜΑΤΖΑΡΙΩΤΑΚΗ ΝΟ 79 έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από: 10:30 πμ έως: 12:30 μμ

Ζυγά οδός:ΜΑΤΖΑΡΙΩΤΑΚΗ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από: 10:30 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά οδός:ΜΑΤΖΑΡΙΩΤΑΚΗ ΝΟ 79 έως κάθετο: από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ απο κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΔΟΙΡΑΝΗΣ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ

Μονά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΝΟ 15 από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

Δήμος Υμηττού

Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡ.ΚΥΔΩΝΙΩΝ απο κάθετο: ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ έως κάθετο: ΝΑΥΠΛΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ απο κάθετο: ΓΡ.ΚΥΔΩΝΙΩΝ έως κάθετο: ΣΕΒΔΙΚΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΡΥΟΥΛΩΝ απο κάθετο: ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΝΑΥΠΛΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Δήμος Πειραιώς / Κερατσινίου

Μονά/Ζυγά οδός:ΗΒΗΣ απο κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ 45 έως κάθετο: ΗΒΗΣ 30 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΣΙΜΗΤΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΚΟ ΔΗΜΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΚΟ ΔΗΜΟΥ απο κάθετο: ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΚΑΖΑΝΟΒΑ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΖΑΝΟΒΑ απο κάθετο: ΠΑΡΚΟ ΔΗΜΟΥ έως κάθετο: ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΔΗΜΙΚΡΑΤΙΑΣ απο κάθετο: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟ 96 έως κάθετο: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟ 106 από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΥΡΩΝΟΣ απο κάθετο: Μ. ΑΣΙΑΣ έως κάθετο: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

Δήμος Αμαρουσίου

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΪΜΑΝΤΑ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ από 08:00 πμ μέχρι 12:00 μμ

Δήμος Κηφισίας

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ, ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ, ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΑΣ, ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, ΛΑΜΠΕΤΗ, ΚΗΠΩΝ, ΣΕΦΕΡΗ, ΡΟΔΩΝ, ΑΙΟΛΙΑΣ, από: 08:00 πμ έως: 3:00 μμ

Δήμος Παλλήνης

ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ – ΒΥΤΙΝΑΣ – ΣΑΛΩΝΩΝ – ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ – ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ – ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ – ΛΕΣΒΟΥ – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – ΑΝΤΙΣΣΗΣ – ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΙΘΑΚΗΣ – ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ – ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ – ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ – ΦΛΕΣΣΑ – Ι.ΜΕΤΑΞΑ

ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ – ΒΥΤΙΝΗΣ – ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ – ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ – ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ – ΜΩΡΑΪΤΗ – ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ – Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ – ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ – ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ – ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ – ΣΑΛΩΝΩΝ – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – ΑΝΤΙΣΣΗΣ – ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Ι.ΜΕΤΑΞΑ – ΛΕΣΒΟΥ – ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΑΙΟΛΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΕΣ – ΑΔΙΕΞΟΔΑ

Δήμος Αγίου Δημητρίου

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ έως κάθετο: ΥΠΟ.ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΠΟ.ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ απο κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΨΗΛΟΡΕΙΤΟΥ από: 09:30 πμ 11:30 πμ

Δήμος Αργυρουπόλεως

Μονά/Ζυγά οδός:ΟΜΗΡΟΥ απο κάθετο: ΠΕΛΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΜΙΛΗΤΟΥ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ

Δήμος Ελληνικού

Μονά οδός:ΟΔΟΣ ΘΗΤΑ απο κάθετο: ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ έως κάθετο: ΤΡΙΤΗ από: 10:30 πμ έως: 03:30 μμ

Ζυγά οδός:ΟΔΟΣ Η ΝΟ 4 από: 10:30 πμ έως: 03:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ απο κάθετο: ΟΔΟΣ Η έως κάθετο: ΟΔΟΣ ΘΗΤΑ από: 10:30 πμ έως: 03:30 μμ

Δήμος Βούλας