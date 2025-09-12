ΔΕΔΔΗΕ: Αυξημένα περιστατικά εξαπάτησης – Εφιστά την προσοχή

Την προσοχή των πελατών του εφιστά εκ νέου ο ΔΕΔΔΗΕ, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί αυξημένα περιστατικά εξαπάτησης.

Ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά για ακόμη μία φορά την προσοχή των πελατών του, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί αυξημένα περιστατικά εξαπάτησης από πρόσωπα που παρουσιάζονται ψευδώς ως υπάλληλοι ή εκπρόσωποι της Εταιρείας.

Όπως σημειώνει ο Διαχειριστής, οι επιτήδειοι επικοινωνούν τηλεφωνικά από άγνωστους αριθμούς κινητών και προσπαθούν να παραπλανήσουν τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι ενεργούν εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ ή άλλου φορέα.

Ενδεικτικά, αναφέρουν ότι υπάρχουν «υψηλοί λογαριασμοί», ζητούν πληροφορίες για ηλεκτρικές συσκευές (όπως κλιματιστικά) και στη συνέχεια προσπαθούν να αποσπάσουν στοιχεία σχετικά με τιμαλφή ή μετρητά, προτείνοντας μάλιστα ραντεβού για δήθεν «έλεγχο».

Ο ΔΕΔΔΗΕ υπενθυμίζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν ζητά ποτέ πληροφορίες που αφορούν χρήματα, τιμαλφή ή προσωπικά αντικείμενα ούτε πραγματοποιεί ελέγχους κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας. Συνιστά σε όσους δεχθούν παρόμοια κλήση να μην κοινοποιούν προσωπικά στοιχεία και να μην προγραμματίζουν καμία συνάντηση.

Για οποιαδήποτε αμφιβολία, οι πελάτες μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με ο τηλεφωνικό κέντρο του ΔΕΔΔΗΕ στο 800 400 4000.