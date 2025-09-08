Διακοπές ρεύματος σε 11 δήμους της Αττικής σήμερα (08/09) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής σήμερα (08/09). Οι ώρες που θα σημειωθούν.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Δευτέρα (08/09) ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Αναλυτικά οι δήμοι:

Αθηναίων

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΟΣ, ΑΛΙΑΡΤΟΥ, ΛΕΚΚΑ, ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 08:00 πμ – 10:00 πμ.

Μονά οδός: ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ απο κάθετο: ΜΑΡΑΣΛΗ έως κάθετο: ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΛΕΝΟΡΜΑΝ απο κάθετο: ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ έως κάθετο: ΜΕΛΑΜΠΟΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά οδός: ΛΕΩΦ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΦΙΑΣ απο κάθετο: ΒΛ. ΜΠΕΝΣΗ έως κάθετο: ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΜΟΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗ απο κάθετο: ΡΑΒΙΝΕ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΦΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ απο κάθετο: ΜΟΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗ έως κάθετο: ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΛΑΝΙΤΟΥ απο κάθετο: ΠΛ. ΕΟΚΑ έως κάθετο: Φ. ΑΝΑΣΤΑΣΗ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΑΠΑΒΕΡΚΙΟΥ απο κάθετο: ΜΑΤΣΗ έως κάθετο: ΜΥΛΩΝΑ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά οδός: ΨΑΡΩΝ απο κάθετο: ΦΑΒΙΕΡΟΥ έως κάθετο: ΜΑΙΖΩΝΟΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

Ζυγά οδός: ΨΑΡΩΝ απο κάθετο: ΜΑΙΖΩΝΟΣ έως κάθετο: ΗΛΙΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά οδός: ΜΑΙΖΩΝΟΣ απο κάθετο: ΨΑΡΩΝ έως κάθετο: ΧΙΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΧΡΕΜΟΝΙΔΟΥ απο κάθετο: ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά οδός: ΣΚΥΡΟΥ απο κάθετο: ΚΥΨΕΛΗΣ έως κάθετο: ΚΑΛΟΓΕΡΑ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

Ζυγά οδός: ΣΚΥΡΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΟΓΕΡΑ έως κάθετο: ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

Πειραιώς

Μονά/Ζυγά οδός: ΦΑΛΗΡΟΥ απο κάθετο: ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΚΩ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά οδός: ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ απο κάθετο: ΣΚΟΥΖΕ έως κάθετο: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Καματερού

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ – Κ.ΠΑΛΑΜΑ – ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ – ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε’ – ΘΕΟΤΟΚΟΥ – Κ.ΠΑΛΑΜΑ – ΣΟΥΛΙΟΥ – Δ.ΓΟΥΝΑΡΗ – ΛΕΣΒΟΥ – Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ – ΚΑΝΑΡΗ – ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΠΑΡΝΩΝΟΣ – ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΜΠΟΤΣΑΡΗ – ΓΕΡΜΑΝΟΥ – ΑΜΦΙΣΣΗΣ – ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ – ΑΔΡΙΑΝΟΥ – ΠΑΤΡΩΝ – ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ – ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ – ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ – ΘΗΣΕΩΣ 06:00 πμ – 05:300 μμ.

Βούλας

Μονά/Ζυγά οδός: ΛΕΩΦ.ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΝΗΡΕΩΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΖΕΦΥΡΟΥ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΥΡΑΣ απο κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ έως κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΟΔΩΝ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ απο κάθετο: ΝΗΡΕΩΣ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ ΝΟ 10 έως κάθετο:ΛΕΩΦ.ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΟΔΩΝ απο κάθετο: ΑΥΡΑΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΙΑΣ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ απο κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΟΔΩΝ έως κάθετο: ΖΕΦΥΡΟΥ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ απο κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΟΔΩΝ έως κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΛΕΩΦ.Β.ΠΑΥΛΟΥ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΔΑΦΝΗΣ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.Β.ΠΑΥΛΟΥ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΔΑΦΝΗΣ έως κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΙΣΩΠΟΥ απο κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΔΑΦΝΗΣ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΔΑΦΝΗΣ απο κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΖΕΦΥΡΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.Β.ΠΑΥΛΟΥ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ έως κάθετο: ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΟ 8 από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μεταμόρφωσης

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑΣ 08:00 πμ – 12:00 μμ

Ν. Ψυχικού

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΗ 08:00 πμ – 01:00 μμ.

Αίγινας

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΡΑΧΗ – ΜΟΣΧΟΝΑ ΑΙΓΙΝΑ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Σπάτων – Λούτσας

ΛΟΥΤΣΑ – ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΣΤΥΛΙΔΟΣ – ΠΙΝΔΟΥ – ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ – ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΓΙΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΑΘΗΝΑΣ – ΣΜΥΡΝΗΣ – ΛΕΡΟΥ – ΖΥΓΟΒΙΤΣΙΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ – ΓΙΟΥΡΓΙΑ – ΕΙΡΗΝΗΣ 08:00 πμ – 04:00 μμ.

Μαρκόπουλου ΜΕ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΒΙΠΑ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ – Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ Λ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΛΑΥΡΙΟΥ – Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 08:00 πμ – 04:00 μμ.

Νέας Ιωνίας

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 10:00 πμ – 12:00 μμ.

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΛΚΗΣ, ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ, ΑΛΥΤΡΩΤΩΝ 12:00 μμ – 04:00 μμ.

Καλλιθέας