Διακοπές ρεύματος σε 17 δήμους της Αττικής σήμερα (25/9) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε ορισμένες περιοχές της Αττικής σήμερα (25/9). Δείτε αναλυτικά.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Πέμπτη (25/9), ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΔΗΜΟΙ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΚΝΩΣΣΟΥ – ΜΥΚΗΝΩΝ – ΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΑΙΜ.ΒΕΑΚΗ – ΙΑΣΩΝΟΣ – ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΥ από 7:00 πμ έως 3:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΔΟΙΡΑΝΗΣ έως κάθετο: ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΟ 6 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Ζυγά οδός:ΔΟΙΡΑΝΗΣ απο κάθετο: ΧΡΥΣ, ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Ζυγά οδός:ΔΟΙΡΑΝΗΣ ΝΟ 14 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 98 από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ

Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 96 από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ

Μονά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ απο κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 34 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 32 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 21 από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ

ΥΜΗΤΤΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΙΑΩΚΕΙΜ ΕΦΕΣΟΥ απο κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΝΑΝΣΕΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ απο κάθετο: ΑΝ.ΤΣΙΜΑΡΑ έως κάθετο: ΣΩΚΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΜΙΟΥ απο κάθετο: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ έως κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΝΗΣ απο κάθετο: ΙΩΑΚΕΙΜ ΕΦΕΣΟΥ έως κάθετο: ΣΑΜΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ απο κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΚΑΡΔΑΜΗΛΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΔΑΜΗΛΑ απο κάθετο: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ έως κάθετο: ΜΑΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ έως κάθετο: ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός:ΘΕΟΔ. ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ έως κάθετο: ΣΙΚΙΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός:ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ έως κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Ζυγά οδός:ΜΙΑΟΥΛΗ απο κάθετο: ΘΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά οδός:ΜΙΑΟΥΛΗ απο κάθετο: ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ έως κάθετο: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΩΡΟΜΕΔΟΝΤΟΣ απο κάθετο: ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ έως κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΘΕΙΑΣ απο κάθετο: ΦΑΙΔΡΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΑΝΤΙΟΠΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΑΝΤΙΟΠΗΣ έως κάθετο: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ απο κάθετο: ΚΟΚΚΕΡΕΛ έως κάθετο: ΛΕΩΝΤΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΝΙΤΣΗΣ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ έως κάθετο: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ απο κάθετο: ΩΡΟΜΕΔΟΝΤΟΣ έως κάθετο: ΓΑΝΥΜΗΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΤΙΟΠΗΣ απο κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ έως κάθετο: ΑΚΑΣΙΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά οδός:ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ απο κάθετο: ΚΑΠΛΑΝΩΝ έως κάθετο: ΣΚΟΥΦΑ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ

Ζυγά οδός:ΚΑΠΛΑΝΩΝ απο κάθετο: ΣΤΑΙΚΟΥ έως κάθετο: ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ απο κάθετο: ΛΥΔΙΑΣ έως κάθετο: ΑΡΙΦΡΩΝΟΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΚΚΕΡΕΛ απο κάθετο: ΛΥΔΙΑΣ έως κάθετο: ΠΑΡΝΗΘΟΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΝΗΘΟΣ απο κάθετο: ΚΟΚΚΕΡΕΛ έως κάθετο: ΑΛΚΗΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά οδός:ΜΑΙΖΩΝΟΣ απο κάθετο: ΜΑΡΝΗ έως κάθετο: ΜΑΓΕΡ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΛΕΩΝΙΔΟΥ έως κάθετο: ΕΥΤΕΡΠΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΟ 4 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ – ΣΟΛΩΝΟΣ – ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ – 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ – ΖΑΛΟΓΓΟΥ – ΛΟΓΟΘΕΤΟΥ – ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ από 8:00 πμ έως 12:30μμ

ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΠΕΡΓΑΜΟΥ από: 11:30 πμ έως: 03:00 Μμ

ΝΙΚΑΙΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΕΤΣΩΝ απο κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ απο κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ έως κάθετο: ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΝΟ 179 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΝΟ 181 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΑΠΟΥΤΑ, ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ, ΑΓ.ΣΑΡΑΝΤΑ, ΑΓΝ. ΗΡΩΩΝ, ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ, ΚΟΡΥΤΣΑΣ, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΒΥΡΩΝΟΣ, ΙΩΝΙΑΣ, ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ, ΠΕΤΜΕΖΑ, ΧΙΟΥ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ. από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Ζυγά οδός:ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΝΟ 68 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗ – ΤΡΙΑΝΕΜΗ – ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ – ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ – ΑΝΔΡΟΥ – ΣΑΠΦΟΥΣ – ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΒΡΥΟΥΛΩΝ – ΜΑΛΕΜΕ – ΧΑΛΕΠΑ – ΠΕΥΚΩΝ – ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΚΕΔΡΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΡΓΑΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ. από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

ΣΤΑΜΑΤΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΚΑΡΠΑΣ, ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ, ΓΙΑΣΕΜΙΩΝ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ – ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ, ΜΑΚΑΡΙΟΥ, ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ, ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΚΑΝΑΡΗ, ΑΝΩΓΕΙΩΝ, Γ.ΒΑΓΙΑ, ΑΛΩΝΙΩΝ, ΕΡΩΦΙΛΗΣ, ΕΙΡΗΝΗΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, ΓΡΑΜΜΟΥ. ΡΟΔΩΝ, ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ. από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΦΙΛΙΠΠΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΙΠΠΟΥ απο κάθετο: ΠΛΑΠΟΥΤΑ έως κάθετο: ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΠΟΥΤΑ απο κάθετο: ΦΙΛΙΠΠΟΥ έως κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΙΛΚΙΣ απο κάθετο: ΠΛΑΠΟΥΤΑ έως κάθετο: ΝΑΥΠΛΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά οδός:ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ ΝΟ 39 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΜΑΡ.ΑΝΤΥΠΑ έως κάθετο: ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΥΣΟΥΛΙΔΟΥ απο κάθετο: ΠΡΙΑΜΟΥ έως κάθετο: ΦΩΚΙΔΟΣ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΦΩΚΙΔΟΣ απο κάθετο: ΠΟΥΣΟΥΛΙΔΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΑΙΤΩΛΙΑΣ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΤΩΛΙΑΣ απο κάθετο: Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΙΑΣΟΝΟΣ απο κάθετο: ΚΑΛΛΕΡΓΗ έως κάθετο: ΑΙΤΩΛΙΑΣ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΤΡΩΝ απο κάθετο: ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥ Ζ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥ Ζ απο κάθετο: ΠΑΤΡΩΝ έως κάθετο: ΚΕΡΚΥΡΑΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

Μονά οδός:ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ απο κάθετο: ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥ Ζ έως κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ έως κάθετο: ΝΕΥΤΩΝΟΣ από: 01:30 μμ έως: 03:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΝΕΥΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ έως κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ από: 01:30 μμ έως: 03:30 μμ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ. από: 10:00 πμ έως: 2:000 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ