Διακοπές ρεύματος σε 6 δήμους της Αττικής σήμερα (07/09) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής σήμερα (07/09). Οι ώρες που θα σημειωθούν.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Κυριακή (07/09) ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Αναλυτικά οι δήμοι:

Αθηναίων

Ζυγά οδός: ΞΕΝΙΑΣ απο κάθετο: ΠΟΝΤΟΥ έως κάθετο: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά οδός:ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ απο κάθετο: ΒΕΡΑΝΤΖΕΡΟΥ έως κάθετο: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ

Μονά οδός:ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ έως κάθετο: ΒΕΡΑΝΤΖΕΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΡΑΝΤΖΕΡΟΥ απο κάθετο: ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ

Μονά οδός:ΒΕΡΑΝΤΖΕΡΟΥ απο κάθετο: ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΒΕΡΑΝΤΖΕΡΟΥ 39 από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ

Μονά οδός:ΞΟΥΘΟΥ απο κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΞΟΥΘΟΥ 9 από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ

Πειραιώς

Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΩΝΟΣ απο κάθετο: 2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ έως κάθετο: ΣΚΟΥΖΕ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός:ΦΙΛΩΝΟΣ 84 – 86 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΟΥΖΕ απο κάθετο: ΦΙΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Καματερού

6:30:00 πμ – 5:30:00 μμ

ΓΟΥΝΑΡΗ – ΓΛΑΣΤΡΑΣ – ΟΙΤΥΛΟΥ – ΣΑΡΑΦΗ – ΤΗΝΟΥ – ΛΥΚΙΑΣ – Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ – ΜΙΑΟΥΛΗ – ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ – ΑΝΤΥΠΑ – Δ.ΚΑΡΑΟΛΗ – ΕΛΛΗΣ – ΦΑΙΣΤΟΥ – ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ – ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ – ΦΩΚΑΙΑΣ – ΔΗΛΟΥ – ΑΝΤΥΠΑ – ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ – ΚΟΙΜ.ΘΕΟΤΟΚΟΥ – ΑΔΡΙΑΝΟΥ – ΑΙΔΙΝΙΟΥ – ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ – ΗΣΙΟΔΟΥ – ΓΕΝΑΔΙΟΥ – ΑΡΕΩΣ – ΡΙΖΑΡΗ – ΜΕΤΣΟΒΟΥ – ΠΙΝΔΑΡΟΥ – ΧΙΟΥ – ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ – ΚΝΩΣΣΟΥ – ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ – ΑΡΓΟΥΣ – ΜΟΥΣΣΩΝ.

Χαλανδρίου

8:00:00 πμ – 3:00:00 μμ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΟΛΥΜΠΟΥ, ΚΙΣΣΑΒΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ, ΕΒΡΟΥ, ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ, ΕΛΙΚΩΝΟΣ, ΠΕΛΛΗΣ, ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΟΡΕΣΤΗ ΜΑΚΡΗ, ΠΑΡΝΗΘΟΣ, ΚΗΦΙΣΣΟΥ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ, ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΥ

Ραφήνας

8:00:00 πμ – 3:00:00 μμ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΚΕΡΜΙ ΟΔΟΙ:ΛΕΩΦ. – ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΝΣΤΑΣΙΟΥ – ΣΠΥΡΟΥ – ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΝΩΛΙΑΣ ΑΡΓΑΜΠΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΔΙΑΚΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

Αγ. Ι. Ρέντη